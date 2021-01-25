«Дедушку чуть не растерзали». Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Любой житель Краснодарского края старше 18 лет может получить прививку в одном из 97 медицинских учреждений. 21 января на улицах Краснодара заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса. На следующий день корреспондент портала Юга.ру отправился в один из таких пунктов, расположенный на Главной городской площади. Отстояв в очереди больше двух часов, журналист так и не дождался прививки, но записал монологи жителей города, пришедших за дозой вакцины.
— Решил пойти сюда, потому что коллеги сказали, что в поликлиниках очень много людей. Думал, здесь очередей не будет или если и будут, то лучше ждать на свежем воздухе, чем в духоте. Но к такому оказался не готов. Выяснилось, что стоять нужно часа три или четыре. Ноги уже замерзают. В итоге я решил подождать, пока подвезут бланки: там анкета, согласие на обработку данных — пойду дома заполню и приду сюда через несколько дней, когда спадет ажиотаж или откроют новые пункты. Кстати, и график работы странный — с 9 до 17. Наверное, они просто не ожидали, что будет столько желающих. При таком количестве людей можно работать и в три смены, например с 8 утра до 8 вечера.
— Я вообще случайно узнала про вакцинацию. Пошла вчера в соцзащиту, разговорилась с инспектором, что жду звонка из поликлиники. А она сказала, вот же у нас мобильный пункт стоит. Я проходила мимо в пятом часу, очередь большая. Так что пришла сегодня раньше девяти часов и была уже тридцать какой-то. Женщина сказала, что кто-то в 8 пришел и был уже пятнадцатым. В 12 часов нам сделали прививки. А сейчас (в 13:30 — прим. Юга.ру) мы ждем сертификаты, потому что они закончились. Несколько человек за мной и все, кто после меня, — никому не давали, все их ждем. А потом с этим сертификатом идешь на второй укол. Там написана дата. Просто закончились бланки. Получается, вакцины ставят, а бланки не дают. Как подвезут, получим и пойдем домой. Говорят, что уже едут. Жалко, что мобильных пунктов так мало. Но это же Россия, у нас всё так. Всегда всё через сами знаете что. Если что-то где-то начинают, чего-то всегда не хватит или что-то пойдет не так.
Но это же Россия, у нас всё так. Всегда всё через сами знаете что. Если что-то где-то начинают, чего-то всегда не хватит или что-то пойдет не так...
— Повезло еще, что тепло. Я в новостях смотрела, в Москве пункт в ГУМе развернули. Хоть там очередь и стоит, но тепло хотя бы. А то на улице очень холодно, даже несмотря на то, что сейчас плюсовая температура. Пока стоишь, заболеть можно. Я уже в «Старбакс» ходила пить кофе, потом пришла, постояла, замерзла и пошла в «Галерею». Очередь еще, видите, такая агрессивная. С утра тут была чуть ли не драка, даже полицейского вызывали. Один человек занял очередь на двоих, сказал, что будет с женой. А привез в итоге троих родственников и тех двоих пропустили, а двоих нет. И чуть ли не драка случилась, пошли полицию вызывать. А сейчас же еще мало кто знает о прививках, но, раз вчера в новостях показали, люди будут узнавать все больше и больше. А представьте, через 20 дней начнуть еще приходить те, кто на повторный укол. И плюс к ним те, кто на первую вакцинацию. Представляете, что будет. Но, может, они новые пункты откроют.
— Плохо, что в очереди и старики, которым за 80, и пенсионеры, которым 65, и рабочие. Пожилым все равно надо в поликлинике делать или домой вызывать. Вот молодой человек стоял со своими стариками, я ему говорю: идите без очереди. Так в очереди дедушку чуть не растерзали. Просто, знаете, такое стадное чувство — раз приехали, надо уже достоять.
— Я пришла час назад, и бланков уже не было. Мне сказали, что работают до пяти и до этого времени бланки могут привезти, а могут не привезти. Тут люди в такой бойне стоят, а многие так и без бланков. Мне повезло — мужик какой-то подошел, принес бланк и сказал, что жена не придет. Ну я хвать эту бумажку. Чудо. А кто-то говорит, что бланки у них есть, но они выдают их по количеству сертификатов. Но сертификаты закончились, поэтому бланки и не дают. Безобразие полнейшее и неорганизованность.
— Ну какое это безобразие? Просто много желающих и ограниченная пропускная способность. Да, точек пока маловато на весь город. И я так понимаю, что тут дело не во врачах, а в количестве вакцин. Сколько их привозят? Ну а вообще хорошо, что дело пошло, нормально всё. Сейчас просто первые дни, ажиотаж. Через недельку всё, скорее всего, будет зеленый свет. А вообще, если прописка местная, по идее, сегодня-завтра позвонят из поликлиники. Мне вот прямо сегодня звонили. Я занял очередь, они мне звонят — приходите завтра. Но нет уж, я сегодня достою.
А вообще, если прописка местная, по идее, сегодня-завтра позвонят из поликлиники. Мне вот прямо сегодня звонили. Я занял очередь, они мне звонят — приходите завтра. Но нет уж, я сегодня достою...
— Я в 11 пришла, и бланков уже не было, это женщине повезло, что она перехватила у кого-то. Кстати, людей в 11 было столько же, сколько и сейчас. А вообще они с девяти работают, а кто-то сказал, что по факту врачи начали с десяти. Начали работать, и в 11 бланков уже не было — их раздали тем, кто к 8 утра пришел. Волонтеры, конечно, не в курсе. Говорят, что должны привезти, но что именно, они не знают. Может, бланки, может, сертификаты, может, ампулы. Мы работаем до пяти, стойте и ждите, что привезут. Дай Бог, чтобы всех привили до пяти.
— Четыре с половиной часа! Мы пришли в 9 утра, и наша очередь еще не пришла. Зашли те, кто пришел раньше нас — человек пятьдесят, даже больше. Теперь с каждым днем будет все хуже и хуже. Как узнают теперь все, так вообще будет столпотворение. Я вчера пришла в четыре, и мне сказали очередь не занимать. Сегодня пришла с утра, и вот уже больше четырех часов, и только сейчас подошла моя очередь. Но я еще не зашла.
— Люди получают анкеты и уходят. Вот мы получили и спросили, а когда наша очередь? Сказали, через три часа. Что мне здесь стоять? Я пошла в «Галерею» погуляла. И я вижу, что многие люди уходят и приходят. Ну а чего тут четыре часа стоять? Мне вообще сказали, что, наверное, так и надо, приходить в четыре часа.
— А вы знаете, вчера женщина в четыре пришла, и ей сказали, что до нее очередь не дойдет и она может уходить. Мы вот с 10:30 стоим уже три часа. Тут народ с 8 утра как позанимал очередь, и они подходят и подходят. Я их пересчитываю, и постоянно передо мной 25 человек стоят. А вообще, я вам скажу, некоторые взяли эти бумажки и пошли домой. Сказали, что придут завтра. О, вот и бумажки какие-то вынесли. Может, сертификаты? А, нет, анкеты.
— Я думаю, что если сегодня мы такую очередь не выстоим, то представьте, что на выходных будет. Завтра, скорее всего, конкретная очередь будет. Кто-то говорит, что надо подождать, но мне кажется, что люди созреют, и тогда вообще толпы будут. Хотя время подумать было почти целый год, надо ли делать или не надо. Сейчас уже поздно думать. Раз пришли, стоим до конца. Вчера, говорят, вообще маленькая очередь была, всего несколько человек. Но объявили по телевизору, вот и результат.
— Это вам так кажется, что мы скоро зайдем, раз мы недалеко от входа стоим. Мы за два часа сдвинулись всего лишь на полтора метра. А сейчас еще подойдут те, кто отошел. Я сама только пришла. Чтобы не ждать, прогулялась по солнышку. Ну, раз приехал, постой-то пару часов в толпе. Тут уже все так общаются, если б не холод, так вообще хорошо было бы.
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