«Дедушку чуть не растерзали». Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Любой житель Краснодарского края старше 18 лет может получить прививку в одном из 97 медицинских учреждений. 21 января на улицах Краснодара заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса. На следующий день корреспондент портала Юга.ру отправился в один из таких пунктов, расположенный на Главной городской площади. Отстояв в очереди больше двух часов, журналист так и не дождался прививки, но записал монологи жителей города, пришедших за дозой вакцины.

— Решил пойти сюда, потому что коллеги сказали, что в поликлиниках очень много людей. Думал, здесь очередей не будет или если и будут, то лучше ждать на свежем воздухе, чем в духоте. Но к такому оказался не готов. Выяснилось, что стоять нужно часа три или четыре. Ноги уже замерзают. В итоге я решил подождать, пока подвезут бланки: там анкета, согласие на обработку данных — пойду дома заполню и приду сюда через несколько дней, когда спадет ажиотаж или откроют новые пункты. Кстати, и график работы странный — с 9 до 17. Наверное, они просто не ожидали, что будет столько желающих. При таком количестве людей можно работать и в три смены, например с 8 утра до 8 вечера.

— Я вообще случайно узнала про вакцинацию. Пошла вчера в соцзащиту, разговорилась с инспектором, что жду звонка из поликлиники. А она сказала, вот же у нас мобильный пункт стоит. Я проходила мимо в пятом часу, очередь большая. Так что пришла сегодня раньше девяти часов и была уже тридцать какой-то. Женщина сказала, что кто-то в 8 пришел и был уже пятнадцатым. В 12 часов нам сделали прививки. А сейчас (в 13:30 — прим. Юга.ру) мы ждем сертификаты, потому что они закончились. Несколько человек за мной и все, кто после меня, — никому не давали, все их ждем. А потом с этим сертификатом идешь на второй укол. Там написана дата. Просто закончились бланки. Получается, вакцины ставят, а бланки не дают. Как подвезут, получим и пойдем домой. Говорят, что уже едут. Жалко, что мобильных пунктов так мало. Но это же Россия, у нас всё так. Всегда всё через сами знаете что. Если что-то где-то начинают, чего-то всегда не хватит или что-то пойдет не так.

Но это же Россия, у нас всё так. Всегда всё через сами знаете что. Если что-то где-то начинают, чего-то всегда не хватит или что-то пойдет не так...

— Повезло еще, что тепло. Я в новостях смотрела, в Москве пункт в ГУМе развернули. Хоть там очередь и стоит, но тепло хотя бы. А то на улице очень холодно, даже несмотря на то, что сейчас плюсовая температура. Пока стоишь, заболеть можно. Я уже в «Старбакс» ходила пить кофе, потом пришла, постояла, замерзла и пошла в «Галерею». Очередь еще, видите, такая агрессивная. С утра тут была чуть ли не драка, даже полицейского вызывали. Один человек занял очередь на двоих, сказал, что будет с женой. А привез в итоге троих родственников и тех двоих пропустили, а двоих нет. И чуть ли не драка случилась, пошли полицию вызывать. А сейчас же еще мало кто знает о прививках, но, раз вчера в новостях показали, люди будут узнавать все больше и больше. А представьте, через 20 дней начнуть еще приходить те, кто на повторный укол. И плюс к ним те, кто на первую вакцинацию. Представляете, что будет. Но, может, они новые пункты откроют.

— Плохо, что в очереди и старики, которым за 80, и пенсионеры, которым 65, и рабочие. Пожилым все равно надо в поликлинике делать или домой вызывать. Вот молодой человек стоял со своими стариками, я ему говорю: идите без очереди. Так в очереди дедушку чуть не растерзали. Просто, знаете, такое стадное чувство — раз приехали, надо уже достоять.

— Я пришла час назад, и бланков уже не было. Мне сказали, что работают до пяти и до этого времени бланки могут привезти, а могут не привезти. Тут люди в такой бойне стоят, а многие так и без бланков. Мне повезло — мужик какой-то подошел, принес бланк и сказал, что жена не придет. Ну я хвать эту бумажку. Чудо. А кто-то говорит, что бланки у них есть, но они выдают их по количеству сертификатов. Но сертификаты закончились, поэтому бланки и не дают. Безобразие полнейшее и неорганизованность.

— Ну какое это безобразие? Просто много желающих и ограниченная пропускная способность. Да, точек пока маловато на весь город. И я так понимаю, что тут дело не во врачах, а в количестве вакцин. Сколько их привозят? Ну а вообще хорошо, что дело пошло, нормально всё. Сейчас просто первые дни, ажиотаж. Через недельку всё, скорее всего, будет зеленый свет. А вообще, если прописка местная, по идее, сегодня-завтра позвонят из поликлиники. Мне вот прямо сегодня звонили. Я занял очередь, они мне звонят — приходите завтра. Но нет уж, я сегодня достою.

А вообще, если прописка местная, по идее, сегодня-завтра позвонят из поликлиники. Мне вот прямо сегодня звонили. Я занял очередь, они мне звонят — приходите завтра. Но нет уж, я сегодня достою...

— Я в 11 пришла, и бланков уже не было, это женщине повезло, что она перехватила у кого-то. Кстати, людей в 11 было столько же, сколько и сейчас. А вообще они с девяти работают, а кто-то сказал, что по факту врачи начали с десяти. Начали работать, и в 11 бланков уже не было — их раздали тем, кто к 8 утра пришел. Волонтеры, конечно, не в курсе. Говорят, что должны привезти, но что именно, они не знают. Может, бланки, может, сертификаты, может, ампулы. Мы работаем до пяти, стойте и ждите, что привезут. Дай Бог, чтобы всех привили до пяти.

— Четыре с половиной часа! Мы пришли в 9 утра, и наша очередь еще не пришла. Зашли те, кто пришел раньше нас — человек пятьдесят, даже больше. Теперь с каждым днем будет все хуже и хуже. Как узнают теперь все, так вообще будет столпотворение. Я вчера пришла в четыре, и мне сказали очередь не занимать. Сегодня пришла с утра, и вот уже больше четырех часов, и только сейчас подошла моя очередь. Но я еще не зашла.

— Люди получают анкеты и уходят. Вот мы получили и спросили, а когда наша очередь? Сказали, через три часа. Что мне здесь стоять? Я пошла в «Галерею» погуляла. И я вижу, что многие люди уходят и приходят. Ну а чего тут четыре часа стоять? Мне вообще сказали, что, наверное, так и надо, приходить в четыре часа. — А вы знаете, вчера женщина в четыре пришла, и ей сказали, что до нее очередь не дойдет и она может уходить. Мы вот с 10:30 стоим уже три часа. Тут народ с 8 утра как позанимал очередь, и они подходят и подходят. Я их пересчитываю, и постоянно передо мной 25 человек стоят. А вообще, я вам скажу, некоторые взяли эти бумажки и пошли домой. Сказали, что придут завтра. О, вот и бумажки какие-то вынесли. Может, сертификаты? А, нет, анкеты.