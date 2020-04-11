На Кубани разрешили перемещение внутри муниципалитетов. Но только в определенные часы

11 апреля краевой оперштаб опубликовал информацию, что в регионе вводится беспропускное «окно», чтобы жители могли передвигаться по делам

Напомним, на Кубани с вечера 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантинный режим. Жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска . 10 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что карантин продлевается до 18 апреля, однако будут введены некоторые послабления в режим.

11 апреля оперативный штаб края в соцсетях опубликовал разъяснения о том, как изменится режим карантина в регионе. В пресс-службе администрации края порталу Юга.ру подтвердили эту информацию.

С 12 апреля в крае вводится беспропускное окно с 10:00 до 16:00 . Это значит, что только в этот промежуток времени граждане смогут передвигаться на машине по городу и району без пропуска.