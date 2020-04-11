На Кубани разрешили перемещение внутри муниципалитетов. Но только в определенные часы

Краснодарский край

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11 апреля краевой оперштаб опубликовал информацию, что в регионе вводится беспропускное «окно», чтобы жители могли передвигаться по делам

Напомним, на Кубани с вечера 31 марта из-за распространения коронавируса действует карантинный режим. Жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на машине без спецпропуска. 10 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что карантин продлевается до 18 апреля, однако будут введены некоторые послабления в режим.

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11 апреля оперативный штаб края в соцсетях опубликовал разъяснения о том, как изменится режим карантина в регионе. В пресс-службе администрации края порталу Юга.ру подтвердили эту информацию.

С 12 апреля в крае вводится беспропускное окно с 10:00 до 16:00. Это значит, что только в этот промежуток времени граждане смогут передвигаться на машине по городу и району без пропуска.

Власти также сохраняют правило, согласно которому перемещение между муниципалитетами разрешено только при наличии красного спецпропуска.

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В другие часы передвигаться без пропуска по-прежнему запрещено. Пешком тоже нельзя выходить из дома без веской причины, только выбросить мусор, сходить в ближайший магазин, аптеку или выгулять собаку.

По данным на 11 апреля, в Краснодарском крае зарегистрировано 138 случаев заболевания коронавирусом. Один мужчина и две женщины скончались, еще шестеро находятся в тяжелом состоянии. У 39 заболевших состояние ухудшилось до средней степени тяжести.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
8 (861) 268-35-98 (горячая линия краевого минтранса по вопросам получения пропусков на транспорт)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Автомобили Карантин Транспорт

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