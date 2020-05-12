Бесплатный тест на коронавирус можно сдать в Энеме и Яблоновском. Вот как это работает

В поселках Энем и Яблоновском 12 мая открыли мобильные комплексы для бесплатного тестирования на коронавирус всех желающих. Журналист портала Юга.ру побывал на месте и узнал, как это работает

Ранее Юга.ру писали, что 7 мая в Адыгее мобильные центры для скринингового обследования перепрофилировали под мобильные комплексы для тестирования на коронавирус. Глава минздрава Адыгеи Рустем Меретуков 11 мая сообщил, что со следующего дня, 12 мая, один такой комплекс откроется в поселке Энем, а другой — в Яблоновском.

В пресс-службе ведомства порталу Юга.ру рассказали, что бесплатное тестирование могут пройти все желающие. Для этого достаточно предъявить паспорт и страховой медицинский полис. В Яблоновском мобильный комплекс открылся на улице Шоссейной у въезда в ЖК «Солнечный», он будет работать до конца недели с 9:00 до 17:00. В Энеме передвижной пункт тестирования открыли возле дома культуры на улице Седина, 42 .

Журналист Юга.ру 12 мая проверил, как работают мобильные комплексы, и съездил в Яблоновский. «Это передвижной пункт тестирования [на коронавирус]. Улица Шоссейная, ориентир — большая стройка, буквально в паре кварталов от Тургеневского шоссе», — рассказал журналист. По его словам, для того, чтобы пройти тестирование, достаточно паспорта. Анализы отправляются в Майкоп, после чего результаты присылаются обратно. Он отметил, что очередей около мобильного комплекса нет. «Очередей здесь нет, спрос не маленький, но и не большой», — рассказал он.

Также он обратил внимание на то, что сотрудники мобильного комплекса следят за тем, чтобы граждане соблюдали социально безопасное расстояние, поэтому вероятность заражения COVID-19 на месте тестирования «очень мала».

Напомним, к 12 мая в России выявили 232 тыс. 243 заболевших коронавирусом, 2 тыс. 116 заболевших скончались, а 43 тыс. 512 выздоровели. На Кубани COVID-19 подтвердился у 2 тыс. 126 человек, в том числе у 113 детей. В регионе от коронавируса умерли 22 человека.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)