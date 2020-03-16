Конкурсы, концерты, выставки. В минкультуры Кубани рассказали, какие мероприятия отменят и перенесут из-за коронавируса

В учреждениях культуры Краснодарского края ограничили проведение массовых мероприятий, при этом сами они будут работать в штатном режиме

Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление об введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей.

Краевое министерство культуры сообщило 16 марта, что проведение массовых мероприятий ограничили в учреждениях культуры Кубани до 1 мая.

В частности, перенесут все краевые конкурсы, выставки и концерты для учащихся и студентов. Край не будет принимать участие в традиционной акции «Библионочь — 2020», запланированной 25 апреля. В «Кубанькино» отменены все социальные мероприятия с участием детей.

Перенесены зональный этап краевого фестиваля хоровых коллективов ветеранов войны и труда «Не стареют душой ветераны» и краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив».