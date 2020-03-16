Конкурсы, концерты, выставки. В минкультуры Кубани рассказали, какие мероприятия отменят и перенесут из-за коронавируса
В учреждениях культуры Краснодарского края ограничили проведение массовых мероприятий, при этом сами они будут работать в штатном режиме
Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление об введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей.
Краевое министерство культуры сообщило 16 марта, что проведение массовых мероприятий ограничили в учреждениях культуры Кубани до 1 мая.
В частности, перенесут все краевые конкурсы, выставки и концерты для учащихся и студентов. Край не будет принимать участие в традиционной акции «Библионочь — 2020», запланированной 25 апреля. В «Кубанькино» отменены все социальные мероприятия с участием детей.
Перенесены зональный этап краевого фестиваля хоровых коллективов ветеранов войны и труда «Не стареют душой ветераны» и краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив».
Также изменят сроки финала краевого конкурса профмастерства работников культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя — культура», фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха, фестиваля казачьих традиций «Казачий стан» и заключительного этапа XXIX фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Эти события были запланированы в марте и апреле.
Юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы переносит проведение Недели юношеской книги-2020, запланированное с 23 по 29 марта. Массовые мероприятия Детской библиотеки имени братьев Игнатовых перенесены на осень.
Изменятся сроки отборочного этапа II открытого краевого вокального конкурса «Виктор Захарченко. Казачий маэстро». Будут отменены массовые мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника».
Читайте также:
В Краснодарском государственном цирке не состоится 15 представлений программы «Housch-Ma-Housch» с 21 марта по 19 апреля. Также отменены 16 мероприятий акции «Цирк на колесах» в городах и районах края.
При этом сами учреждения культуры будут работать в штатном режиме в условиях усиленного контроля за санитарно-профилактическими мерами. Но торжественных мероприятий по случаю открытия выставок, фестивалей, премьер проводиться не будет, а билеты будут продаваться только в допустимом количестве.
Более подробно с изменениями можно в министерстве рекомендовали ознакомиться на сайтах учреждений культуры.
Ранее портал Юга.ру опросил крупные культурные и спортивные площадки Краснодара, чтобы узнать, планируется ли отмена мероприятий у них.
Вместимость многих краснодарских площадок для проведения культурных мероприятий — меньше 1 тыс. человек (филармония, Театр драмы, органный зал, Молодежный театр и другие), поэтому формально они могут не отменять запланированные концерты, постановки и спектакли. Редакция Юга.ру рекомендует: если вы уже купили билет на мероприятие, которое должно состояться в период с 15 марта по 1 мая этого года, или собираетесь это сделать, свяжитесь предварительно с организаторами или площадкой.