В Краснодаре количество трамваев и троллейбусов во время нерабочей недели сократят на 50%

В Краснодаре с 30 марта поток общественного транспорта уменьшится из-за ситуации с коронавирусом

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей на фоне распространения коронавируса. На момент публикации новости в мире известно о 735,5 тыс. заболевших. 34,8 тыс. умерли, выздоровели 156,3 тыс. человек. К 30 марта в России заразились 1 тыс. 836 человек, это на 302 больше, чем за сутки до этого. За все время наблюдений умерли девять человек. В Краснодарском крае на нерабочую неделю ввели дополнительные меры профилактики: закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, гостиницы приостановили бронь и перестали заселять туристов, между городами ограничили автобусное сообщение.

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По данным администрации Краснодара, после того, как в городе закрыли места массового скопления людей, поток пассажиров сократился на 70%. Из-за этого выпуск подвижного состава сейчас составляет 40%. Всю неделю, с 30 марта по 5 апреля, общественный транспорт будет работать «в сокращенном на 50% режиме», сообщили 30 марта в мэрии.

Как отметил замглавы мэра Краснодара Артем Доронин, в городе разредят движение общественного транспорта. «Интервал движения увеличивается на 15–20 минут. Преимущественно в часы пик у нас есть устойчивый поток пассажиров. В обеденное время наполняемость по автобусам, троллейбусам — один-пять человек. Более устойчивые, конечно же, и популярные — трамвайные перевозки», — рассказал он.

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