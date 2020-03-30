В Краснодаре количество трамваев и троллейбусов во время нерабочей недели сократят на 50%
В Краснодаре с 30 марта поток общественного транспорта уменьшится из-за ситуации с коронавирусом
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей на фоне распространения коронавируса. На момент публикации новости в мире известно о 735,5 тыс. заболевших. 34,8 тыс. умерли, выздоровели 156,3 тыс. человек. К 30 марта в России заразились 1 тыс. 836 человек, это на 302 больше, чем за сутки до этого. За все время наблюдений умерли девять человек.
В Краснодарском крае на нерабочую неделю ввели дополнительные меры профилактики: закрылись торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, гостиницы приостановили бронь и перестали заселять туристов, между городами ограничили автобусное сообщение.
По данным администрации Краснодара, после того, как в городе закрыли места массового скопления людей, поток пассажиров сократился на 70%. Из-за этого выпуск подвижного состава сейчас составляет 40%. Всю неделю, с 30 марта по 5 апреля, общественный транспорт будет работать «в сокращенном на 50% режиме», сообщили 30 марта в мэрии.
Как отметил замглавы мэра Краснодара Артем Доронин, в городе разредят движение общественного транспорта.
«Интервал движения увеличивается на 15–20 минут. Преимущественно в часы пик у нас есть устойчивый поток пассажиров. В обеденное время наполняемость по автобусам, троллейбусам — один-пять человек. Более устойчивые, конечно же, и популярные — трамвайные перевозки», — рассказал он.
Напомним, на прошлой неделе краснодарцы начали жаловаться на сокращение количества общественного транспорта в период пандемии. Так, движение «Городские решения» назвало это «большой ошибкой», поскольку для увеличения расстояния между пассажирами и уменьшения распространения инфекции надо, наоборот, увеличить выпуск городского транспорта на линию.
Тогда в мэрии ответили, что выпуск действительно уменьшили, так как дороги стали свободнее, а пассажиропоток уменьшился на 30%. При этом в администрации уточнили, что общественный транспорт — это место, где «в принципе невозможно соблюдать рекомендации по социальному дистанцированию».
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