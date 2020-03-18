Мэрия Краснодара прекращает личный прием граждан
С 19 марта по 1 мая чиновники администрация Краснодара прекращают личный прием граждан
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение вводится в рамках режима повышенной готовности, объявленного в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса.
При этом в мэрии подчеркнули, что общение с гражданами продолжится в дистанционном формате:
- можно обратиться в письменной форме, отправив письмо почтой по адресу: 350000 улица Красная, 122 или опустив его в почтовые ящики на здании приемной по обращениям граждан на улице Длинной, 134 и в фойе здания администрации на Красной, 122;
- можно заполнить форму в интернет-приемной на сайте мэрии;
- можно позвонить по телефону горячей линии отдела по работе с обращениями граждан 9(861)251-05-24.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. По последним данным, всего в мире заразились более 201,5 тыс. человек, выздоровели более 82 тысяч, умерло более 8 тыс. заболевших.
13 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей. Накануне вечером власти понизили с тысячи до ста человек предельно возможное число участников массовых мероприятий.
Также среди предпринятых в регионе мер — возможность свободного посещения школ и детсадов, продление школьных каникул. На особый режим работы перешли больницы, социальные учреждения для престарелых людей и инвалидов, детские дома. В крае создали 43 пункта обсервации. Это помещения, где людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом, будут изолировать для непрерывного медицинского наблюдения.
18 марта ночным и игровым клубам и расположенным в ТРЦ организациям рекомендовали приостановить работу.
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