Мэрия Краснодара прекращает личный прием граждан

С 19 марта по 1 мая чиновники администрация Краснодара прекращают личный прием граждан

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение вводится в рамках режима повышенной готовности, объявленного в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом в мэрии подчеркнули, что общение с гражданами продолжится в дистанционном формате: можно обратиться в письменной форме, отправив письмо почтой по адресу: 350000 улица Красная, 122 или опустив его в почтовые ящики на здании приемной по обращениям граждан на улице Длинной, 134 и в фойе здания администрации на Красной, 122;

можно заполнить форму в интернет-приемной на сайте мэрии;

можно позвонить по телефону горячей линии отдела по работе с обращениями граждан 9(861)251-05-24.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. По последним данным, всего в мире заразились более 201,5 тыс. человек, выздоровели более 82 тысяч, умерло более 8 тыс. заболевших.