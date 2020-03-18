Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса. Но кое-где еще можно посмотреть на искусство

В учреждениях культуры Краснодара из-за коронавируса 18 марта стали отменять концерты и спектакли

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно, что COVID-19 заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей. Краевое министерство культуры 16 марта сообщило, что в учреждениях культуры Кубани до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий. А 17 марта в крае запретили события с участием более 100 человек. Юга.ру узнали, какие культурные мероприятия не состоятся или все же пройдут, но в другом формате.

На 18 марта в Музыкальном театре Творческого объединения «Премьера» был запланирован концерт Биг-бенда Георгия Гараняна Seven Steps to Heaven. Пресс-служба учреждения сообщила, что событие не состоится, однако в 19:00 начнется онлайн-трансляция выступления джазового коллектива в инстаграме бенда . Музыкальный театр отменил также и все остальные концерты и постановки, запланированные на март и апрель. Сейчас разрабатывается расписание дистанционных посещений через виртуальные активности — трансляции выступлений, видеовстречи. Пресс-служба ТО «Премьера» , в которую входят Молодежный театр, Дворец искусств, Новый театр кукол и Муниципальный концертный зал, сообщила о переносе всех событий, запланированных с 18 марта по 1 мая. О новых датах сообщат позже. Билеты можно сдать в местах приобретения. Все события также отменили академический театр драмы имени Горького, Краснодарский краевой театр кукол, Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора, филармония , Дворец культуры железнодорожников . Сдать билеты можно по месту их приобретения. Все запланированные с 18 марта по 1 мая мероприятия на площадке КРОП ARENA перенесут на новые даты. Об этом сообщается в социальных сетях концертного зала.

Пресс-служба выставочного зала изобразительных искусств сообщила порталу Юга.ру, что учреждение продолжает работать, выставки проходят в штатном режиме с учетом ограничений, наложенных постановлением губернатора. В обычном режиме работает и музей имени Коваленко: экспозиции доступны к посещению. При этом Центр современного искусства «Типография» 17 марта приостановил свою деятельность. В музее-заповеднике имени Фелицына продолжают работу все фондовые и совместные выставки. Временно не будут проводить массовые мероприятия, в том числе встречи в рамках краевых проектов «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц» и «Служить России». В краснодарском Одном театре спектакли проходят согласно расписанию. «Пока мы работаем, но сократили количество мест в зале. И разумеется, работает вентиляция, помещения обрабатываем дезинфицирующими средствами. В общем, принимаем все необходимые меры», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе театра.