Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса. Но кое-где еще можно посмотреть на искусство
В учреждениях культуры Краснодара из-за коронавируса 18 марта стали отменять концерты и спектакли
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно, что COVID-19 заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей. Краевое министерство культуры 16 марта сообщило, что в учреждениях культуры Кубани до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий. А 17 марта в крае запретили события с участием более 100 человек.
Юга.ру узнали, какие культурные мероприятия не состоятся или все же пройдут, но в другом формате.
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На 18 марта в Музыкальном театре Творческого объединения «Премьера» был запланирован концерт Биг-бенда Георгия Гараняна Seven Steps to Heaven. Пресс-служба учреждения сообщила, что событие не состоится, однако в 19:00 начнется онлайн-трансляция выступления джазового коллектива в инстаграме бенда. Музыкальный театр отменил также и все остальные концерты и постановки, запланированные на март и апрель. Сейчас разрабатывается расписание дистанционных посещений через виртуальные активности — трансляции выступлений, видеовстречи.
Пресс-служба ТО «Премьера», в которую входят Молодежный театр, Дворец искусств, Новый театр кукол и Муниципальный концертный зал, сообщила о переносе всех событий, запланированных с 18 марта по 1 мая. О новых датах сообщат позже. Билеты можно сдать в местах приобретения.
Все события также отменили академический театр драмы имени Горького, Краснодарский краевой театр кукол, Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора, филармония, Дворец культуры железнодорожников. Сдать билеты можно по месту их приобретения.
Все запланированные с 18 марта по 1 мая мероприятия на площадке КРОП ARENA перенесут на новые даты. Об этом сообщается в социальных сетях концертного зала.
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Пресс-служба выставочного зала изобразительных искусств сообщила порталу Юга.ру, что учреждение продолжает работать, выставки проходят в штатном режиме с учетом ограничений, наложенных постановлением губернатора. В обычном режиме работает и музей имени Коваленко: экспозиции доступны к посещению. При этом Центр современного искусства «Типография» 17 марта приостановил свою деятельность.
В музее-заповеднике имени Фелицына продолжают работу все фондовые и совместные выставки. Временно не будут проводить массовые мероприятия, в том числе встречи в рамках краевых проектов «75-летию Великой Победы — 75 героических страниц» и «Служить России».
В краснодарском Одном театре спектакли проходят согласно расписанию.
«Пока мы работаем, но сократили количество мест в зале. И разумеется, работает вентиляция, помещения обрабатываем дезинфицирующими средствами. В общем, принимаем все необходимые меры», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе театра.
Накануне портал Юга.ру собрал самые полезные промокоды и ссылки на онлайн-кинотеатры, образовательные лекции и книги о культуре, которые помогут не заскучать дома во время карантина из-за коронавируса.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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