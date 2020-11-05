Власти Кубани: магазины имеют право не впускать посетителей без маски, а носить их надо даже на светофорном перекрестке

5 ноября власти Краснодарского края провели заседание, во время которого пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер

Напомним, в конце октября в крае продлили режим повышенной готовности. Ранее региональный Роспотребнадзор рассказал, что на Кубани не планируют вводить карантин. Тем не менее, на Кубани продолжает расти ежесуточное число новых случаев заражения: за последние сутки коронавирус подтвердили у 137 человек.

5 ноября краевое руководство провело заседание оперштаба по вопросам распространения COVID-19. На нем власти заявили, что не будут вводить карантин и дополнительные ограничения. При этом в регионе планируют ужесточить контроль за соблюдением режима.