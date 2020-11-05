Власти Кубани: магазины имеют право не впускать посетителей без маски, а носить их надо даже на светофорном перекрестке

Краснодарский край

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5 ноября власти Краснодарского края провели заседание, во время которого пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер

Напомним, в конце октября в крае продлили режим повышенной готовности. Ранее региональный Роспотребнадзор рассказал, что на Кубани не планируют вводить карантин. Тем не менее, на Кубани продолжает расти ежесуточное число новых случаев заражения: за последние сутки коронавирус подтвердили у 137 человек.

5 ноября краевое руководство провело заседание оперштаба по вопросам распространения COVID-19. На нем власти заявили, что не будут вводить карантин и дополнительные ограничения. При этом в регионе планируют ужесточить контроль за соблюдением режима.

Так, в местах скопления людей должны увеличить число рейдовых групп. Также предполагается, что на предприятиях общепита, торговли и услуг рейды будут ежедневными. Кроме того, увеличится число проверок полицией автобусов, маршруток и такси.

А вот что происходило во время карантина::

В телеграме краевого опрештаба, что за нарушение режима работы будут приостанавливать деятельность клубов и кафе на 90 суток. Сейчас они по-прежнему должны быть закрыты с 00:00 до 7:00. За работу без средств индивидуальной защиты и нарушение социальной дистанции обещают выписывать штрафы.

Также власти пояснили, в каких случаях нужна маска. Ее необходимо носить «даже на открытом воздухе»: в трамвае, парке и сквере, в такси, парикмахерской, на светофорном перекрестке, в торговом центре и любом магазине. При этом в случае, если посетитель ТЦ или магазина зайдет без маски, администрация может предоставить ему маску бесплатно, предложить ее купить либо вообще не пустить без СИЗ в помещение.

Штрафы за нарушение режима остались теми же, подробнее о них можно прочитать на инфографике. Предполагается, что в первый раз будет вынесено предупреждение, при новых нарушениях последует штраф. Как отметили в пресс-службе администрации, выписывать их имеют право сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и всех краевых исполнительных и федеральных органов власти.

Карантин Коронавирус

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