Водная гладь и блики Солнца: космонавт показал, как выглядят Черное море и Крым с борта МКС
Космонавт Олег Артемьев запечатлел Черное море и Крымский полуостров с высоты более 400 км
24 сентября космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале опубликовал видео Черного моря и Крымского полуострова.
Кадры сняты с орбиты на высоте более 400 км. На них видно синюю водную гладь, блики Солнца и облака.
Река Кубань, городские кварталы и поля:
«Водная гладь из космоса выглядит фантастически. Отсюда, с орбиты, особенно остро ощущаешь, какая наша планета живая, подвижная и невероятно красивая», — написал космонавт.
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