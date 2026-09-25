Водная гладь и блики Солнца: космонавт показал, как выглядят Черное море и Крым с борта МКС

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншоты видео из телеграм-канала Олега Артемьева
    © Скриншоты видео из телеграм-канала Олега Артемьева

Космонавт Олег Артемьев запечатлел Черное море и Крымский полуостров с высоты более 400 км

24 сентября космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале опубликовал видео Черного моря и Крымского полуострова. 

Кадры сняты с орбиты на высоте более 400 км. На них видно синюю водную гладь, блики Солнца и облака.

Река Кубань, городские кварталы и поля:

«Водная гладь из космоса выглядит фантастически. Отсюда, с орбиты, особенно остро ощущаешь, какая наша планета живая, подвижная и невероятно красивая», — написал космонавт. 

Как писали Юга.ру, два выпускника Краснодарского летного училища готовятся к полету в космос. В июне они успешно сдали экзамен в воде.

Космос Крым Наука Черное море

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