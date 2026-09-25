Водная гладь и блики Солнца: космонавт показал, как выглядят Черное море и Крым с борта МКС

Космонавт Олег Артемьев запечатлел Черное море и Крымский полуостров с высоты более 400 км

24 сентября космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале опубликовал видео Черного моря и Крымского полуострова. Кадры сняты с орбиты на высоте более 400 км. На них видно синюю водную гладь, блики Солнца и облака.

Река Кубань, городские кварталы и поля: Космонавт показал Краснодар с борта МКС

«Водная гладь из космоса выглядит фантастически. Отсюда, с орбиты, особенно остро ощущаешь, какая наша планета живая, подвижная и невероятно красивая», — написал космонавт.