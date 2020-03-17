На Кубани введут свободное посещение школ и продлят каникулы

С 18 по 20 марта родители на свое усмотрение могут не отправлять детей в школы и детские сады. Для этого нужно дистанционно направить заявление в учебное учреждение. Такое же правило распространяется и на учреждения дополнительного образования. Кроме того, в этом году весенние каникулы станут длиннее на 10 дней: с 21 марта по 11 апреля. В эти же даты состоятся каникулы в учреждениях допобразования.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что не у всех родителей есть возможность так долго сидеть дома со своими детьми. Поэтому для них с 21 марта по 11 апреля организуют дежурные группы, в которых усилят меры по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.

В детских садах дежурные группы будут работать с 23 марта по 10 апреля. Также школам рекомендовали рассмотреть возможность перевода обучающихся на дистанционную форму обучения при необходимости, сообщили в пресс-службе администрации края.