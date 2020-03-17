На Кубани введут свободное посещение школ и продлят каникулы
Школы и детсады Краснодарского края с 18 марта перейдут на свободное посещение
С 18 по 20 марта родители на свое усмотрение могут не отправлять детей в школы и детские сады. Для этого нужно дистанционно направить заявление в учебное учреждение. Такое же правило распространяется и на учреждения дополнительного образования. Кроме того, в этом году весенние каникулы станут длиннее на 10 дней: с 21 марта по 11 апреля. В эти же даты состоятся каникулы в учреждениях допобразования.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что не у всех родителей есть возможность так долго сидеть дома со своими детьми. Поэтому для них с 21 марта по 11 апреля организуют дежурные группы, в которых усилят меры по контролю санитарно-эпидемиологической обстановки.
В детских садах дежурные группы будут работать с 23 марта по 10 апреля. Также школам рекомендовали рассмотреть возможность перевода обучающихся на дистанционную форму обучения при необходимости, сообщили в пресс-службе администрации края.
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Напомним, 16 марта Министерство просвещения России рекомендовало регионам временно перейти на дистанционное обучение. Власти Сочи заявили, что не считают нужным закрывать школы и сады. В тот же день в Краснодаре на дистанционное обучение перешли КубГТУ, КубГМУ и КубГАУ. Кубанский государственный университет заявил, что продолжит работать в штатном режиме, однако вечером передумал.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 16 марта в России COVID-19 заразились 93 человека.