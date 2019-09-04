Лента новостей
На въездах в Краснодар 13 апреля образовались восьмибалльные пробки
В Краснодаре 13 апреля сотрудников краевой администрации эвакуировали из-за подозрительного предмета
В Краснодарском крае 15 и 16 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В ночь на 12 апреля в горах Сочи выпал снег, на вершинах — больше 10 см
В Краснодарском крае 13 апреля за сутки выявили 41 новый случай заражения COVID-19
В России к 13 апреля коронавирус нашли более чем у 18,3 тыс. человек, у 2 тыс. 558 из них болезнь диагностировали за последние сутки
Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных верующих оставаться дома в праздник Пасхи и Радоницу
Адыгейский государственный университет собрал деньги для помощи студентам вуза, которые не смогли выехать к себе домой
Краснодарская инфекционная больница 12 апреля опубликовала видео, на котором видны больные коронавирусом
Компания Ростсельмаш расширила портфель финансовых программ и объявила о новой акции для клиентов Росагролизинга
Глава Краснодара Евгений Первышов 12 апреля рассказал, что рынки и ярмарки откроют после выполнения требований Роспотребнадзора
В Абинском районе 12 апреля произошло ДТП, в котором два человека погибли и двое пострадали
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 12 по 15 апреля
В Краснодарском крае с 13 апреля по предварительной записи начнут работать многофункциональные центры
Главный санитарный врач Краснодарского края рекомендовал с 12 апреля не посещать церкви и храмы
Мэрия Краснодара 12 апреля опровергла фейк об аннулировании желтых пропусков
Оперштаб Краснодарского края 12 апреля заявил о 31 новом случае заражения коронавирусом
В России к 12 апреля за сутки зарегистрировали 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о переводе школ на дистанционное обучение
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 апреля подписал постановление о продлении карантинных мер до 18 апреля. Внутри муниципалитетов с 12 апреля карантин сменится на режим самоизоляции
11 апреля краевой оперштаб опубликовал информацию, что в регионе вводится беспропускное «окно», чтобы жители могли ездить по делам на машинах
В Чечне 11 апреля скончались два человека с подтвержденным коронавирусом
Сочинский суд рассмотрит уголовное дело против застройщика, который продал 15 гражданам квартиры в доме, подлежащем сносу
Пожарные 11 апреля потушили пожар в районе поселка Планческая Щель Северского района
Краснодарские полицейские в апреле задержали второго краснодарца за торговлю спецпропусками
Оперштаб Краснодарского края 11 апреля сообщил о 13 новых случаях коронавируса в регионе
Оперштаб 11 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 1 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом
В Краснодаре ищут местного жителя, который 9 апреля ушел из дома и не вернулся
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 14 апреля
Дорожники завершили монтаж пролетных строений развязки возле аула Тугургой в Адыгее — на 1346-м км трассы М4 «Дон» под Краснодаром
Федеральные и региональные эксперты расскажут, как бизнесу адаптироваться к современным условиям, на бесплатных онлайн-конференциях, которые пройдут в апреле в рамках форума «Дни PR и маркетинга»
С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались более 100 тыс. человек
Храмы Екатеринодарской епархии 12 апреля проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье
Детские сады в Краснодаре и крае приостановили работу до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом. На этот же период продлится дистанционная работа школ в краевой столице
В Сочи депутаты городского собрания прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил порталу Юга.ру один из народных избранников