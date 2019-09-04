Лента новостей

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Общество

Въезды в Краснодар продолжают стоять в пробках

На въездах в Краснодар 13 апреля образовались восьмибалльные пробки

© Фото из телеграм-канала t.me/krasnay35

Общество

В Краснодаре эвакуировали людей из здания администрации края

В Краснодаре 13 апреля сотрудников краевой администрации эвакуировали из-за подозрительного предмета

© Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Общество

МЧС Кубани предупредило о заморозках

В Краснодарском крае 15 и 16 апреля объявили экстренное предупреждение по заморозкам

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Общество

В горах Сочи в середине апреля выпал снег

В ночь на 12 апреля в горах Сочи выпал снег, на вершинах — больше 10 см

© Фото Kate Trifo, unsplash.com

Происшествия

На Кубани число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 41

В Краснодарском крае 13 апреля за сутки выявили 41 новый случай заражения COVID-19

© Фото Jonathan Cooper, unsplash.com

Происшествия

В России за сутки выявили 2 тыс. 558 заболевших коронавирусом

В России к 13 апреля коронавирус нашли более чем у 18,3 тыс. человек, у 2 тыс. 558 из них болезнь диагностировали за последние сутки

© Фото Юга.ру

Общество

Православным Адыгеи рекомендовали не ходить на кладбища и самим освящать куличи

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных верующих оставаться дома в праздник Пасхи и Радоницу

© Фото пресс-службы Адыгейского госуниверситета

Общество

В Адыгее передали продуктовые наборы иностранным студентам, которые не успели выехать домой

Адыгейский государственный университет собрал деньги для помощи студентам вуза, которые не смогли выехать к себе домой

© Скриншот со страницы instagram.com/skib_krasnodar

Общество

Краснодарская больница показала больных коронавирусом, чтобы убедить людей сидеть дома

Краснодарская инфекционная больница 12 апреля опубликовала видео, на котором видны больные коронавирусом

© Изображение пресс-службы Ростсельмаш

Экономика

Ростсельмаш запустил акцию, позволяющую сэкономить от 500 тыс. рублей

Компания Ростсельмаш расширила портфель финансовых программ и объявила о новой акции для клиентов Росагролизинга

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Общество

Власти Краснодара рассказали, когда откроют рынки и ярмарки

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 апреля рассказал, что рынки и ярмарки откроют после выполнения требований Роспотребнадзора

© Фото со страницы vk.com/dtpabinsk

Происшествия

Парень и 17-летняя девушка погибли в ДТП на Кубани

В Абинском районе 12 апреля произошло ДТП, в котором два человека погибли и двое пострадали

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Общество

На Кубани в начале недели будет пасмурно и тепло

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 12 по 15 апреля

© Фото с сайта wikimedia.org

Общество

В Краснодаре два офиса МФЦ временно будут принимать по другим адресам

В Краснодарском крае с 13 апреля по предварительной записи начнут работать многофункциональные центры

© Нина Зотина, ЮГА.ру

Общество

Роспотребнадзор Кубани попросил не ходить в храмы в Вербное воскресенье

Главный санитарный врач Краснодарского края рекомендовал с 12 апреля не посещать церкви и храмы

© Фото Валерии Дульской, Юга.ру

Общество

Власти Краснодара объяснили, что будет с желтыми пропусками на машины

Мэрия Краснодара 12 апреля опровергла фейк об аннулировании желтых пропусков

© Фото Daniele Levis Pelusi с сайта Unsplash.com

Общество

На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 31 человека, из них 11 в Краснодаре

Оперштаб Краснодарского края 12 апреля заявил о 31 новом случае заражения коронавирусом

© Фото CDC, unsplash.com

Общество

В России за сутки выявили более 2,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

В России к 12 апреля за сутки зарегистрировали 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом

© Фото Николая Ильина, Юга.ру

Общество

На Кубани все школы перевели на дистанционное обучение

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о переводе школ на дистанционное обучение

© Скриншот с youtube-канала "Россия. Кубань", youtube.com/watch?v=4v5_glm4Zug

Общество

На Кубани внутри муниципалитетов карантин сменится на режим самоизоляции. Что изменится?

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 апреля подписал постановление о продлении карантинных мер до 18 апреля. Внутри муниципалитетов с 12 апреля карантин сменится на режим самоизоляции

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Общество

На Кубани разрешили перемещение внутри муниципалитетов. Но только в определенные часы

11 апреля краевой оперштаб опубликовал информацию, что в регионе вводится беспропускное «окно», чтобы жители могли ездить по делам на машинах

© Фото Olga Kononenko с сайта Unsplash.com

Происшествия

В Чечне умерли еще два пациента с коронавирусом

В Чечне 11 апреля скончались два человека с подтвержденным коронавирусом

© Елена Синеок, Юга.ру

Происшествия

В Сочи мужчина продал квартиры на сумму более 29 млн рублей в подлежащей сносу многоэтажке

Сочинский суд рассмотрит уголовное дело против застройщика, который продал 15 гражданам квартиры в доме, подлежащем сносу

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Общество

В Северском районе спасатели потушили крупный пожар

Пожарные 11 апреля потушили пожар в районе поселка Планческая Щель Северского района

© Фото пресс-службы администрации Краснодара

Происшествия

Полицейские задержали краснодарца, который пытался продать красный спецпропуск. Ему грозит до 2 лет тюрьмы

Краснодарские полицейские в апреле задержали второго краснодарца за торговлю спецпропусками

© Фото Evgeni Tcherkasski с сайта Unsplash.com

Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек. Среди заболевших — двухлетний ребенок

Оперштаб Краснодарского края 11 апреля сообщил о 13 новых случаях коронавируса в регионе

© Фото Adam Nieścioruk с сайта Unsplash.com

Происшествия

В России более 13,5 тыс. человек заразились коронавирусом, умерли 106 заболевших

Оперштаб 11 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 1 тыс. 667 случаев заражения коронавирусом

© Фото из группы «Лиза Алерт» «Вконтакте», vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Происшествия

В Краснодаре пропал без вести 76-летний мужчина

В Краснодаре ищут местного жителя, который 9 апреля ушел из дома и не вернулся

© Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Общество

На выходных на Кубани будет тепло, но по ночам ожидаются заморозки

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 11 по 14 апреля

© Фото ООО «СтройЮгРегион»

Экономика

На трассе М4 «Дон» под Краснодаром установили пролеты всех путепроводов для новой развязки

Дорожники завершили монтаж пролетных строений развязки возле аула Тугургой в Адыгее — на 1346-м км трассы М4 «Дон» под Краснодаром

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экономика

Эксперты расскажут на бесплатном онлайн-форуме «Дни PR и маркетинга», как выжить бизнесу в условиях пандемии

Федеральные и региональные эксперты расскажут, как бизнесу адаптироваться к современным условиям, на бесплатных онлайн-конференциях, которые пройдут в апреле в рамках форума «Дни PR и маркетинга»

© Фото с сайта главы Крыма

Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тыс. человек

С начала эпидемии коронавируса в мире от этого заболевания скончались более 100 тыс. человек

© Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общество

Кубанская епархия анонсировала трансляцию богослужений 12 апреля, а священник предупредил о фейке с призывом идти в храмы

Храмы Екатеринодарской епархии 12 апреля проведут онлайн-трансляции богослужений в Вербное воскресенье

© Фото с сайта unsplash.com

Общество

В Краснодаре и крае до 30 апреля детсады не будут работать, а школы города продолжат занятия дистанционно

Детские сады в Краснодаре и крае приостановили работу до 30 апреля из-за ситуации с коронавирусом. На этот же период продлится дистанционная работа школ в краевой столице

Городское собрание Сочи © Фото с сайта fototerra.ru

Общество

В Сочи депутаты горсобрания сдали тест на коронавирус из-за заболевшей сотрудницы аппарата

В Сочи депутаты городского собрания прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил порталу Юга.ру один из народных избранников

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