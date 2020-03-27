В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса

Минпросвещения России 27 марта сообщило о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ)

Пресс-служба ведомства рассказала ТАСС, что ЕГЭ начнется в 2020 году не 25 мая, а 8 июня. Также сдвигается с 22 мая на 9 июня дата начала экзаменов для выпускников девятых классов (ОГЭ) .

«Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

Напомним, в этом году также был перенесен досрочный этап ЕГЭ, его участники должны подать заявление о переносе даты экзамена до 1 апреля.

Как написал RT, депутат Госдумы Борис Чернышов 21 марта предложил из-за коронавируса сделать основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционным.

Читайте также: ВОЗ сообщила об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса

Перенос государственных экзаменов связан с распространением коронавируса в стране — возбудителя ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение из-за коронавируса.

Читайте также: Карта распространения коронавируса в России и мире

На момент выхода новости в мире коронавирусом заразились 537 тыс. человек, выздоровели 123,2 тыс., умерли 24,1 тыс. человек. В России, по официальным данным, заболели 1 тыс. 36 человек, трое умерли. В Краснодарском крае зафиксировали девять случаев заражения коронавирусом.

Телефоны горячих линий краевого министерства образования:

— 8(861)298-25-91 (для общеобразовательных организаций)

— 8(861)298-25-67 (для организаций среднего профессионального образования)

— 8(861)232-29-45 (горячая линия методической поддержки учителей и родителей)

— 8(967)654-66-65 и 8(861)260-27-54 (по вопросам технического сопровождения)