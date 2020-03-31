В России приняли закон против нарушителей карантина. Вот какое уголовное и административное наказание им грозит
Депутаты Госдумы 31 марта приняли пакет законопроектов, вводящих административное наказание за нарушение карантина по коронавирусу. Совфед их уже одобрил
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Из-за ускорения распространения вируса 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы России стали переходить на режим добровольной самоизоляции, а в Краснодарском крае объявили карантин.
Депутаты Госдумы 31 марта приняли законопроект, вводящий административное наказание за нарушение карантина при режиме ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Такие изменения внесли в ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Что будет за нарушение карантина:
- для граждан — штраф от 15 до 40 тыс. рублей;
- для должностных лиц — штраф от 50 до 150 тыс. рублей;
- для ИП — штраф от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток;
- для юрлиц — штраф от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Если нарушение карантина причинило вред здоровью человека или повлекло смерть человека, то:
- гражданина оштрафуют на 150-300 тыс. рублей;
- должностное лицо — на 300-500 тыс. рублей или дисквалифицируют на срок от года до трех лет;
- для ИП и юрлиц предусмотрен штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, в административном кодексе появится новая статья — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Эта статья вводит ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, а такой режим введен уже во всех регионах России.
За ее нарушение предусмотрен штраф:
- для граждан — от 1 до 30 тыс. рублей;
- для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей;
- для ИП от 30 до 50 тыс. рублей;
- для юрлиц от 100 до 300 тыс. рублей.
Если нарушение правил причино вред здоровью или имуществу, то:
- граждан оштрафуют на 15-50 тыс. рублей;
- должностных лиц на 300-500 тыс. рублей или дисквалифицируют на срок от года до 3 лет;
- ИП и юрлиц оштрафуют сумму от 500 тыс. рублей до 1 млн или приостановят их деятельность на срок до 90 суток.
Кроме того, депутаты поддержали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс России. Документ, в частности, ужесточает ст. 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Теперь нарушителю грозит штраф 500-700 тыс. рублей, лишение свободы до двух лет или лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил умер один человек, предусмотрен штраф от 1 до 2 млн рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет. Если деяние повлекло смерть двух или более лиц, нарушителю грозит лишение свободы до 7 лет.
Совет Федерации в этот же день одобрил закон, теперь его осталось лишь подписать президенту России Владимиру Путину, написал RT.
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Отметим, что в этот же днь премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору с 3 апреля сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина» через СМС или портал госуслуг. Все указанные ведомства, за исключением Минкомсвязи, должны булдут обеспечить «передачу данных о таких случаях» самим себе.
На момент выхода новости в мире известно о 803,6 тыс. заболевших, выздоровели 172,7 тыс. человек, умерли 39 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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