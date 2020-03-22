На Кубани из-за коронавируса МФЦ изменит порядок работы
В Краснодарском крае с 24 марта в МФЦ не будут пускать без предварительной записи
С 24 марта МФЦ Краснодарского края будет предоставлять услуги людям только по предварительной записи из-за распространения коронавируса. Тех, кто пришел в центр для сдачи документов без записи, не пустят внутрь. При этом результаты государственных и муниципальных услуг будут выдавать в порядке живой очереди, но с ограничением количества людей, одновременно находящихся в зале, сообщили в пресс-службе МФЦ.
Записаться можно по телефону контактного центра: 8-800-30-23-444 и на Едином портале многофункциональных центров Краснодарского края www.e-mfc.ru после авторизации в личном кабинете. Всем, кто оформил предварительную запись до 23 марта, необходимо записаться повторно.
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Порядок предварительной записи:
- заявитель должен указать свои данные (фамилию, имя, отчество и номер телефона);
- один заявитель может предварительно записаться в один офис только на одно посещение в день;
- по одному талону предварительной записи может быть сформировано не более трех дел;
- при наличии заявителя в списке предварительной записи и подтверждении личности, работник направляет заявителя в соответствующее окно;
- в выбранный день рекомендуется явиться в офис за 10 минут до и не позднее 10 минут после назначенного времени и предъявить работнику сектора информирования и ожидания присвоенный код предварительной записи;
- в случае неявки к установленному времени записи или опоздания более 10 минут талон аннулируется.
Напомним, к 22 марта в крае провели 4 тыс. 34 лабораторных исследования на COVID-19, пять из которых показали положительный результат. Всего в России к вечеру 21 марта число заболевших составляло 306 человек.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сразу после выявления первого зараженного COVID-19 в регионе запретил массовые мероприятия с участием более тысячи человек, а позже понизил предельное число участников до ста. Краевое министерство культуры 16 марта ограничило проведение массовых мероприятий в учреждениях культуры Кубани до 1 мая. О том, какие культурные мероприятия не состоятся или все же пройдут, но в другом формате, можно узнать здесь.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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