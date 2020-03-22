На Кубани из-за коронавируса МФЦ изменит порядок работы

В Краснодарском крае с 24 марта в МФЦ не будут пускать без предварительной записи

С 24 марта МФЦ Краснодарского края будет предоставлять услуги людям только по предварительной записи из-за распространения коронавируса. Тех, кто пришел в центр для сдачи документов без записи, не пустят внутрь. При этом результаты государственных и муниципальных услуг будут выдавать в порядке живой очереди, но с ограничением количества людей, одновременно находящихся в зале, сообщили в пресс-службе МФЦ.