Подробности о введении карантина на Кубани
На сайте администрации Краснодарского края 31 марта опубликовали официальное постановление о введении карантина на территории региона с 18:00
Напомним, карантин на территории Кубани решено было ввести, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Сейчас время его действия обозначено с 18:00 31 марта по 5 апреля (окончание нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным).
Ограничительные мероприятия предусматривают:
- запрет жителям и гостям края покидать места проживания/пребывания кроме случаев обращения за экстренной помощью, если человек идет в магазин/аптеку, выносит мусор или следует на работу или с работы (если организация должна функционировать; см. список организаций, которые не должны сейчас работать), если деятельность связана с передвижениями по территории края (в том числе оказание транспортных услуг и доставки), если человек ухаживает за недееспособными или ограниченно дееспособными лицами или доставляет продукты людям старше 65 лет или имеющим ряд заболеваний (эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, трансплантированные органы и ткани, злокачественные образования). Домашних животных разрешается выгуливать в радиусе 100 метров от места проживания/пребывания.
- запрет на проезд транзитного транспорта через населенные пункты (кроме случаев, если нет альтернативного объезда);
- запрет перемещения на личном транспорте по территории населенных пунктов; исключение — те же, что и в пункте о выходе из дома.
Все эти ограничения не распространяются на госслужащих и членов мобильных отрядов (у них должны быть удостоверения) и на тех, кто получит спецпропуска — их должны выдать местные администрации сотрудникам предприятий, деятельность которых допустима в этот период.
Также документом чиновникам поручено проводить дезинфекцию улиц, остановок и других мест общего пользования.
Обеспечить соблюдение указанных ограничений поручено МЧС, МВД, Росгвардии, казакам, Роспотребнадзору, минздраву и главам муниципалитетов.
Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта приостановили работу торговые центры.
Гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения. С 31 марта запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта, людям нельзя ходить в парки и на набережные.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О нем стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 803 тыс. заболевших, выздоровело 172 тыс. человек, умерло 39 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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