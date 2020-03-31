Подробности о введении карантина на Кубани

На сайте администрации Краснодарского края 31 марта опубликовали официальное постановление о введении карантина на территории региона с 18:00

Сейчас время его действия обозначено с 18:00 31 марта по 5 апреля (окончание нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным).

Все эти ограничения не распространяются на госслужащих и членов мобильных отрядов (у них должны быть удостоверения) и на тех, кто получит спецпропуска — их должны выдать местные администрации сотрудникам предприятий, деятельность которых допустима в этот период.

Также документом чиновникам поручено проводить дезинфекцию улиц, остановок и других мест общего пользования.

Обеспечить соблюдение указанных ограничений поручено МЧС, МВД, Росгвардии, казакам, Роспотребнадзору, минздраву и главам муниципалитетов.

Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта приостановили работу торговые центры.

Гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения. С 31 марта запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта, людям нельзя ходить в парки и на набережные.