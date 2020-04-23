В Краснодаре утка с утятами шли к пруду и остановили движение на карантинном посту

Видео с переходящими дорогу птицами появилось в соцсетях 23 апреля. На кадрах видно, как полицейские поставили на проезжую часть дорожный знак, когда на дорогу вышла утка с утятами. После того как животные дошли до обочины, знак убрали.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что утки переходили дорогу на улице Уральской возле карантинного поста ДПС. Птицы привлекли внимание автоинспекторов, после чего они остановили движение и организовали безопасный переход животных через проезжую часть. Потом полицейские помогли уткам перейти еще один участок дороги.

«Сотрудники полиции не только обеспечили безопасность перехода самих животных, но и предприняли все необходимые меры для несоздания заторовых ситуаций. Подгоняли немного животных на ту сторону. Необходимо отметить, что животные направлялись в сторону недалеко расположенного, буквально в нескольких сотнях метров, пруда», — уточнил руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.