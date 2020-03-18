Евровидение отменили из-за коронавируса

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить об отмене музыкального конкурса Евровидение-2020. Последние несколько недель мы изучали различные варианты, которые позволили бы этого избежать. Однако неопределенность, созданная распространением COVID-19 по всей Европе, и введенные ограничения, вынудили Европейский вещательный союз принять трудное решение о невозможности проведения живого концерта», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере мероприятия.

Организаторы напомнили, что конкурс не прерывали последние 64 года и продолжат его в 2021 году.