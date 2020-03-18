Евровидение отменили из-за коронавируса

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Организаторы музыкального конкурса 18 марта отменили Евровидение-2020 из-за коронавируса

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить об отмене музыкального конкурса Евровидение-2020. Последние несколько недель мы изучали различные варианты, которые позволили бы этого избежать. Однако неопределенность, созданная распространением COVID-19 по всей Европе, и введенные ограничения, вынудили Европейский вещательный союз принять трудное решение о невозможности проведения живого концерта», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере мероприятия.

Организаторы напомнили, что конкурс не прерывали последние 64 года и продолжат его в 2021 году.

Как писали Юга.ру, 2 марта стало известно, что на Евровидении-2020, которое должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, Россию представит группа Little Big. 12 марта коллектив показал песню, с которой выступит в Нидерландах. Напомним, в 2019 году конкурс выиграл голландский певец Дункан Лоуренс. Артист Сергей Лазарев, который выступал за Россию, занял третье место.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 17 марта в России официально зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом. На момент публикации материала, в мире известно о 204,2 тыс. случаях заражения вирусом, уже выздоровело 82,1 тыс. человек, умерло 8,2 тыс. заболевших.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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