Ввести ЧС и простить кредиты. Жители Ростова устроили онлайн-митинг на «Яндекс.картах»

Ростовская область

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20 апреля в приложении «Яндекс.карты» для Ростова появились массовые жалобы пользователей на условия жизни в режиме самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Ростовской области ввели 31 марта. Людям разрешили выходить из дома только при особой необходимости.

20 апреля жители Ростова стали массово оставлять сообщения в «Яндекс.Картах», через сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Разговорчики». В основном виртуальный протест проходил на площади Советов.

В большинстве сообщений люди жаловались на те условия, в которых оказались во время режима самоизоляции. Они требовали снять ограничения, дать свободу передвижения, простить кредиты и отменить коммунальные платежи:

Также пользователи сообщали о том, что им не хватает денег, и требовали ввести режим ЧС:

Следует сказать, что на 17:30 сообщений на карте Ростова стало меньше, чем было за час до этого. Кроме того, в течение получаса, с 17:30 до 18:00, реплики пользователей продолжали исчезать с Площади. В «Яндекс.Навигаторе» «Ведомостям» прокомментировали, что сообщения, которые не относятся к теме дороги, всегда удалятся и модерируются. Также в компании уточнили, что, если таких сообщений становится слишком много, их время показа на экране уменьшается.

Позже в СМИ и соцсетях рассказали, что аналогичные «онлайн-митинги» появились в Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде и Москве.

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