В Краснодаре общественный транспорт будет ходить по три часа утром и вечером из-за коронавируса
В Краснодаре с 31 марта из-за пандемии коронавируса значительно сократили время работы общественного транспорта
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел в крае режим повышенной готовности с 13 марта из-за пандемии коронавируса. В течение двух недель в регионе сначала запретили мероприятия с участием более 100 человек, затем приостановили работу кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и других заведений. С 27 марта работать прекратили торговые центры, гостиницы перестали заселять гостей и приостановили бронирование, а общепит начал работать только навынос. Также на неделю закрыли все муниципальные учреждения. С 31 марта в крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.
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Власти Краснодара в связи с последним постановлением губернатора сократили работу общественного транспорта. Теперь он будет работать в двух режимах:
- утром с 6:00 до 9:00;
- вечером с 17:00 до 20:00.
Это касается всех трамваев, троллейбусов и автобусов (муниципальных и частных перевозчиков). При этом отправляться с конечных остановок транспорт будет заранее, чтобы к месту назначения приехать до установленного времени. Примерное время отправления последних рейсов от конечных остановок состоится за час до полного прекращения движения: в 8:00 и 19:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Уточнить расписание движения общественного транспорта можно по телефонам «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8 (861) 218-99-18 и 8 (903) 412-01-01.
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На момент выхода новости в мире известно о 785 тыс. заболевших, выздоровело 165,8 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 30 марта достигло 1 тыс. 836 человек, девять из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8(800)200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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