В Краснодаре общественный транспорт будет ходить по три часа утром и вечером из-за коронавируса

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел в крае режим повышенной готовности с 13 марта из-за пандемии коронавируса. В течение двух недель в регионе сначала запретили мероприятия с участием более 100 человек, затем приостановили работу кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и других заведений. С 27 марта работать прекратили торговые центры , гостиницы перестали заселять гостей и приостановили бронирование, а общепит начал работать только навынос. Также на неделю закрыли все муниципальные учреждения. С 31 марта в крае запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, а также сократили часы работы общественного транспорта и закрыли парки и набережные.

Власти Краснодара в связи с последним постановлением губернатора сократили работу общественного транспорта. Теперь он будет работать в двух режимах:

утром с 6:00 до 9:00;

вечером с 17:00 до 20:00.

Это касается всех трамваев, троллейбусов и автобусов (муниципальных и частных перевозчиков). При этом отправляться с конечных остановок транспорт будет заранее, чтобы к месту назначения приехать до установленного времени. Примерное время отправления последних рейсов от конечных остановок состоится за час до полного прекращения движения: в 8:00 и 19:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточнить расписание движения общественного транспорта можно по телефонам «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8 (861) 218-99-18 и 8 (903) 412-01-01.