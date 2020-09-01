В России число зараженных коронавирусом превысило 1 млн человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В России к 1 сентября общее количество инфицированных коронавирусом достигло 1 млн человек

За последние сутки в России выявили 4 тыс. 729 новых случая коронавируса в 84 регионах. Как написал RT, только 25,6% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки в стране умерли 123 пациента с коронавирусом, а 6 тыс. 318 заболевших выздоровели.

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Таким образом, к 1 сентября в России COVID-19 диагностировали у 1 млн 48 человек, из которых 17 тыс. 299 умерли, а 815 тыс. 705 были выписаны с выздоровлением.

Больше всего новых случаев за сутки традиционно зафиксировали в Москве (+641), Санкт-Петербурге (+185) и Московской области (+156).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 133, Ставропольский край — 125, Краснодарский край — 86, Дагестан — 74, Крым — 54, Карачаево-Черкесия — 48, Кабардино-Балкария — 28, Ингушетия — 27, Северная Осетия — 21, Адыгея — 19, Севастополь — 5, Чечня — 4.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, за последние сутки коронавирус в регионе был выявлен у 86 человек в возрасте от 7 до 90 лет. Среди заболевших 49 женщин и 37 мужчин, в том числе четверо детей, младшему из них 7 лет, а старшему — 16.

Новые случаи распределились по муниципалитетам так:

  • в Краснодаре — 34;
  • в Тихорецком районе — 9;
  • в Сочи и Туапсинком районе — по 8;
  • в Славянском районе — 4;
  • в Новороссийске, Горячем Ключе, Ейском и Выселковском районах — по 3;
  • в Анапе, Геленджике и Динском районе — по 2;
  • в Темрюкском, Белореченском, Красноармейском, Новопокровском и Калининском районах — по 1.

Всего за время пандемии лаборатории Кубани провели 825 тыс. 250 тестов на коронавирус. По официальным данным, COVID-19 был выявлен у 11 тыс. 294 человек, из них 781 ребенок. Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения — 198,9 случаев.

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Из числа инфицированных 9 тыс. 313 пациентов выздоровели (+43 за сутки), однако 185 человек спасти не удалось (+3 летальных случая за прошлый день). Еще 32 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 — на ЭКМО.

В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 за все время обратились 35 тыс. 260 человек, в том числе 4 тыс. 404 ребенка. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 3 тыс. 870 человек (в том числе 80 детей), еще 3 тыс. 859 человек наблюдаются в поликлиниках.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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