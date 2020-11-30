Официальная статистика по смертности от COVID-19 на Кубани занижена в 10 раз — «Медиазона»

В конце ноября появились данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения

Напомним, ранее стало известно, что в России с апреля по октябрь 2020 года умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. По данным Росстата, избыточная смертность в стране в этом году составила 18%.

30 ноября «Медиазона» опубликовала материал, в котором сообщается, что с апреля по ноябрь в России умерли как минимум в два раза больше пациентов с COVID-19, чем учтено в официальной статистике за все время пандемии. Издание через свои анонимные источники изучило данные закрытого Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения с 31 марта по 22 ноября . Согласно сводной информации, региональные и федеральные власти располагают данными о ежедневной смертности в ковид-госпиталях и используют их для внутренних расчетов, однако половина регионов публикует заниженные цифры.

В указанный выше период ИЦК зафиксировал 74 тыс. 877 смертей пациентов, в то время как, по информации Роспотребнадзора, в России за все время от COVID-19 умерли 36 тыс. 516 человек. При этом, согласно данным Росстата с апреля по сентябрь, за полгода умерло 55,6 тыс. больных. За этот же период ИЦК насчитал 41,3 тыс. пациентов, которые скончались в ковидных больницах.

В 31 регионе данные местных оперштабов полностью совпадают с данными ИЦК. В их число попали Москва и область, Ростовская область, Адыгея, Ингушетия, Севастополь и Ставропольский край. Оперштабы других 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях в ковидных больницах из ИЦК, умножая их на понижающий коэффициент — то есть занижая показатели смертности. В результате графики похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше. К таким регионам относятся Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым и другие.