Официальная статистика по смертности от COVID-19 на Кубани занижена в 10 раз — «Медиазона»
В конце ноября появились данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения
Напомним, ранее стало известно, что в России с апреля по октябрь 2020 года умерло на 120 тыс. человек больше, чем в среднем за этот период в последние пять лет. По данным Росстата, избыточная смертность в стране в этом году составила 18%.
30 ноября «Медиазона» опубликовала материал, в котором сообщается, что с апреля по ноябрь в России умерли как минимум в два раза больше пациентов с COVID-19, чем учтено в официальной статистике за все время пандемии. Издание через свои анонимные источники изучило данные закрытого Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения с 31 марта по 22 ноября. Согласно сводной информации, региональные и федеральные власти располагают данными о ежедневной смертности в ковид-госпиталях и используют их для внутренних расчетов, однако половина регионов публикует заниженные цифры.
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В указанный выше период ИЦК зафиксировал 74 тыс. 877 смертей пациентов, в то время как, по информации Роспотребнадзора, в России за все время от COVID-19 умерли 36 тыс. 516 человек. При этом, согласно данным Росстата с апреля по сентябрь, за полгода умерло 55,6 тыс. больных. За этот же период ИЦК насчитал 41,3 тыс. пациентов, которые скончались в ковидных больницах.
В 31 регионе данные местных оперштабов полностью совпадают с данными ИЦК. В их число попали Москва и область, Ростовская область, Адыгея, Ингушетия, Севастополь и Ставропольский край.
Оперштабы других 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях в ковидных больницах из ИЦК, умножая их на понижающий коэффициент — то есть занижая показатели смертности. В результате графики похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше. К таким регионам относятся Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым и другие.
Оперативные штабы 29 регионов, среди которых и Краснодарский край, публикуют цифры, которые никак не связаны с данными из ИЦК. Помимо Кубани в списке Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и другие.
Например, в Краснодарском крае, по данным ИЦК, умерло 5 тыс. 2 человека, в то время как местный оперштаб сообщал о 552 смертях. В Карачаево-Черкесии официально умерло 34 человека, а по данным ИЦК — 355. Аналогичная ситуация и в Чечне: 59 против 479 смертей.
Оставшиеся шесть регионов публикуют цифры с задержкой в несколько дней. Таким образом, графики оперштаба и ИЦК расходятся, но общая сумма умерших совпадает.
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