«Вы приедете не на курорт, а в обсерватор». Кондратьев попросил туристов с признаками коронавируса не прилетать в Сочи
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как пройдет зимний курортный сезон в регионе, и анонсировал возвращение обсерваторов
Напомним, что в Сочи из-за наплыва туристов на зимние праздники откроют новый ковид-госпиталь, а еще одну больницу в Туапсе включили в резерв. На курорте развернули места для оперативного тестирования туристов на коронавирус, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела. Всем отдыхающим будут напоминать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Читайте также:
14 декабря на информационном портале «Лайф» вышло интервью с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, в котором он рассказал, как во время пандемии пройдет зимний туристический сезон в крае.
Кондратьев подчеркнул, что закрывать регион или Красную Поляну власти не будут, так как край стабильно находится на 27-28 месте в России по числу заболевших коронавирусом.
«Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых. Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной поляне», — заявил губернатор.
По последним подсчетам чиновников, с 1 по 10 января на Кубани приедут около 400 тыс. туристов. Для соблюдения мер безопасности на горнолыжных курортах собираются продавать ски-пассы бесконтактным способом и дезинфицировать кабинки.
Губернатор попросил отдыхающих соблюдать все требования Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что «если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придется ужесточать». Прибывающим в регион не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус, однако на Кубани снова заработают обсерваторы. Туда будут отправлять туристов с температурой и симптомами COVID-19.
Читайте также:
«Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор», — рассказал губернатор.
По информации источника Юга.ру, обсерваторы для туристов с температурой и признаками COVID-19 хотят обустроить на базе гостиниц в сочинском поселке Сириус.
Также Кондратьев рассказал, что массовых гуляний на новогодних праздниках в Красной Поляне не будет, а все рестораны будут закрываться в полночь.
Кроме того, губернатор заявил, что власти не планируют делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращеннным.
Как писали Юга.ру, накануне в России выявили еще 28 тыс. 80 заболевших коронавирусом, в том числе 185 инфицированных зарегистировали на Кубани. По всей стране скончались еще 488 человек, из них 9 — в регионе.
Всего за время пандемии диагноз COVID-19 официально подтвердился у 2 млн 653 тыс. 928 россиян (из них 24 тыс. 375 кубанцев). От коронавируса скончались 46 тыс. 941 пациент, в том числе 703 человека умерли в госпиталях Краснодарского края.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.