«Вы приедете не на курорт, а в обсерватор». Кондратьев попросил туристов с признаками коронавируса не прилетать в Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как пройдет зимний курортный сезон в регионе, и анонсировал возвращение обсерваторов

Напомним, что в Сочи из-за наплыва туристов на зимние праздники откроют новый ковид-госпиталь, а еще одну больницу в Туапсе включили в резерв. На курорте развернули места для оперативного тестирования туристов на коронавирус, которые почувствовали недомогание. Также гости смогут сделать анализ на антитела. Всем отдыхающим будут напоминать о необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

14 декабря на информационном портале «Лайф» вышло интервью с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым, в котором он рассказал, как во время пандемии пройдет зимний туристический сезон в крае. Кондратьев подчеркнул, что закрывать регион или Красную Поляну власти не будут , так как край стабильно находится на 27-28 месте в России по числу заболевших коронавирусом. «Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых. Самое простое — это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны , кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной поляне», — заявил губернатор.

По последним подсчетам чиновников, с 1 по 10 января на Кубани приедут около 400 тыс. туристов . Для соблюдения мер безопасности на горнолыжных курортах собираются продавать ски-пассы бесконтактным способом и дезинфицировать кабинки.

Губернатор попросил отдыхающих соблюдать все требования Роспотребнадзора. Он подчеркнул, что «если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придется ужесточать». Прибывающим в регион не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус, однако на Кубани снова заработают обсерваторы. Туда будут отправлять туристов с температурой и симптомами COVID-19.

«Мы согласовали это с Роспотребнадзором, и просим туристов с признаками коронавируса, температурой не рисковать, не прилетать в Сочи. Потому что тогда вы приедете не на курорт, а в обсерватор», — рассказал губернатор.

По информации источника Юга.ру, обсерваторы для туристов с температурой и признаками COVID-19 хотят обустроить на базе гостиниц в сочинском поселке Сириус.

Также Кондратьев рассказал, что массовых гуляний на новогодних праздниках в Красной Поляне не будет, а все рестораны будут закрываться в полночь. Кроме того, губернатор заявил, что власти не планируют делать 31 декабря выходным , но этот рабочий день будет сокращеннным.