Инфекционист предположил, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский 2 марта дал прогноз по снижению заболеваемости COVID-19

Напомним, накануне оперштаб Кубани 2 марта сообщил о 140 новых случаях COVID-19 в регионе и 14 летальных исходах. Всего за время пандемии в Краснодарском крае врачам не удалось спасти 1 тыс. 958 человек. По всей стране к 2 марта скончались 86 тыс. 896 зараженных, а число инфицированных достигло 4 млн 268 тыс. 215 человек.

По мнению Всемирной организации здравоохранения, пандемия может завершиться в начале 2022 года. А российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что масочный режим в стране отменят в мае этого года, однако жителям Москвы масками придется пользоваться дольше.

Другой инфекционист, Сергей Вознесенский, уверен, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле этого года. По его словам, снижение заболеваемости в этом месяце характерно для острых респираторных вирусных инфекций. Отметим, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришелся на 24 декабря. После чего число заболевших в сутки начало постепенно сокращаться.

Медик напомнил, что снижение заболеваемости обусловлено ношением средств индивидуальной респираторной защиты и соблюдением социальной дистанции.