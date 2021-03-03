Инфекционист предположил, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Краснодарский край, Вся Россия

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Врач-инфекционист Сергей Вознесенский 2 марта дал прогноз по снижению заболеваемости COVID-19

Напомним, накануне оперштаб Кубани 2 марта сообщил о 140 новых случаях COVID-19 в регионе и 14 летальных исходах. Всего за время пандемии в Краснодарском крае врачам не удалось спасти 1 тыс. 958 человек.

По всей стране к 2 марта скончались 86 тыс. 896 зараженных, а число инфицированных достигло 4 млн 268 тыс. 215 человек.

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По мнению Всемирной организации здравоохранения, пандемия может завершиться в начале 2022 года. А российский врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что масочный режим в стране отменят в мае этого года, однако жителям Москвы масками придется пользоваться дольше.

Другой инфекционист, Сергей Вознесенский, уверен, что пандемия коронавируса пойдет на спад в апреле этого года. По его словам, снижение заболеваемости в этом месяце характерно для острых респираторных вирусных инфекций.

Отметим, что пик заболеваемости COVID-19 в России пришелся на 24 декабря. После чего число заболевших в сутки начало постепенно сокращаться.

Медик напомнил, что снижение заболеваемости обусловлено ношением средств индивидуальной респираторной защиты и соблюдением социальной дистанции.

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По его словам, люди также поняли, что «вакцинация — это не прихоть медицинских работников, а то, что мы должны сделать». Благодаря прививке жители России смогут через какое-то время перестать носить маски, заявил Вознесенский 2 марта в беседе с телеканалом «360».

Коронавирус Эпидемии

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