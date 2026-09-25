«Дом качнуло сильно». У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

25 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр подземных толчков находился в Чёрном море — в 26 километрах к юго-западу от курорта. Очаг залегал на глубине 10 километров.



По данным краевого управления МЧС, обращений от жителей не поступало, разрушений нет.