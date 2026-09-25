«Дом качнуло сильно». У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1
В районе Сочи зафиксировали подземные толчки. Жители заявили, что почувствовали землетрясение
25 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр подземных толчков находился в Чёрном море — в 26 километрах к юго-западу от курорта. Очаг залегал на глубине 10 километров.
По данным краевого управления МЧС, обращений от жителей не поступало, разрушений нет.
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При этом сами горожане рассказали в соцсетях, что почувствовали землетрясение:
- «Меня из сна выкинуло из-за тряски».
- «Дом качнуло сильно».
- «Мой кот почувствовал. Спал на мне. Спрыгнул и спрятался».
Как писали Юга.ру, ночью 17 сентбря подземные толчки зафиксировали в районе Новороссийска.
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