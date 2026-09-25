«Дом качнуло сильно». У берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя awesomecontent с сайта magnific.com
    © Фото пользователя awesomecontent с сайта magnific.com

В районе Сочи зафиксировали подземные толчки. Жители заявили, что почувствовали землетрясение

25 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр подземных толчков находился в Чёрном море — в 26 километрах к юго-западу от курорта. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным краевого управления МЧС, обращений от жителей не поступало, разрушений нет. 

Читайте также:

При этом сами горожане рассказали в соцсетях, что почувствовали землетрясение:

  • «Меня из сна выкинуло из-за тряски».
  • «Дом качнуло сильно».
  • «Мой кот почувствовал. Спал на мне. Спрыгнул и спрятался».

Как писали Юга.ру, ночью 17 сентбря подземные толчки зафиксировали в районе Новороссийска.

Землетрясения МЧС Происшествия Сочи Черное море Экология

Новости

Эдвард или Джейкоб? В кинотеатрах Краснодара покажут вторую часть «Сумерек»
Тепло, но дождливо: какими будут последние сентябрьские выходные в Краснодарском крае
На Кубанской набережной в Краснодаре запретят ездить на мотоциклах ночью
Краснодарские мастера планируют создать скульптуру из упавшей ветки векового дуба в «Городском саду»
В Краснодарском крае нет оборудования для обследования вековых деревьев. Почему?
Ярмарки выходного дня в День города: где в Краснодаре угостят пловом и чаем с медом

Лента новостей

Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов
Сегодня, 17:07
Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов
Главное о выборах в Госдуму на Кубани
Бетонный тупик
Вчера, 16:45
Бетонный тупик
Почему строительный бум больше не спасает Краснодар и что ждет город к 2036 году
Авангард чистой воды
18 сентября, 16:16
Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву

Реклама на сайте