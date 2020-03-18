На Кубани клубам и расположенным в ТРЦ организациям рекомендовали приостановить работу. Магазинов это не коснулось

Власти Краснодарского края рекомендовали временно закрыться фудкортам, кафе, кинотеатрам и игровым зонам в торговых центрах, а также клубам для предотвращения распространения коронавируса

На этот же период рекомендовано прекратить работу развлекательных организаций, компьютерных, игровых, ночных и других развлекательных клубов с числом посетителей более 100 человек одновременно.

Согласно документу, руководителям организаций общественного питания, а также спортивных, развлекательных, культурных, досуговых, культурно-зрелищных организаций, расположенных в ТРЦ, рекомендовано приостановить их работу с 18 марта до 1 мая.

Торговые объекты, обеспечивающие продовольственную безопасность края, являются исключением, уточнили в департаменте.

При этом информации о других торговых объектах (к примеру, магазинах одежды в ТРЦ), а также разъяснения о том, относятся ли к развлекательным заведениям кафе и рестораны, пояснения нет. Портал Юга.ру обратился с этими вопросами в департамент.



UPD: В департаменте потребсферы разъяснили, что магазинов рекомендация не касается, а кафе и рестораны обязали обеспечить наличие в заведении не более 99 человек одновременно, если посадочных мест больше — убрать их.

Кроме того, до 1 мая власти рекомендовали приостановить работу игорной зоны «Красная поляна».

Как писали Юга.ру, 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей. Накануне вечером власти понизили с тысячи до ста человек предельно возможное число участников массовых мероприятий.

Также среди предпринятых в регионе мер — возможность свободного посещения школ и детсадов, продление школьных каникул. На особый режим работы перешли больницы, социальные учреждения для престарелых людей и инвалидов, детские дома. В крае создали 43 пункта обсервации. Это помещения, где людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом, будут изолировать для непрерывного медицинского наблюдения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. К 18 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. На момент публикации материала, в мире известно о 201 тыс. 530 случаях заражения вирусом, уже выздоровело 82 тыс. 34 человека, умерло более 8 тыс. заболевших.