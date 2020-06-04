На Кубани разрешили открыть все парки и скверы, но не все пляжи

«Прошедшие выходные показали огромное скопление людей на Кубанонабережной, Ставропольской, Красной. То есть плотность была настолько велика, что это можно было сравнить с демонстрацией. Вместо того, чтобы их рассредоточить по паркам, скверам и в целом на большей площади, мы их собрали на наших широких улицах», — заявил губернатор.

Напомним, карантин в Краснодарском крае действует с 31 марта, а 4 июня губернатор Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил его до 21 июня. После этого решения глава региона заявил, что считает необходимым открыть парки, скверы и набережные уже с 6 июня. Он объяснил это тем, что люди сейчас гуляют по улицам и создают столпотворения вместо того, чтобы рассредоточиться по большой территории.

Глава краевого роспотребнадзора Мария Потемкина рассказала, что открытие парков и скверов возможно, если там не будут работать аттракционы, парки и кафе. Также она заявила о важности проведения уборки и контроля за этим. Глава Краснодара Евгений Первышов также согласился с Кондратьевым, что на улицах города в прошедшие выходные было очень много людей. По его словам, парки и скверы действительно можно открыть, но с ограничениями. Мэр рассказал, что такая мера поможет людям рассредоточиться и не толпиться на улицах.

С ним согласились и главы других городов и районов края. Например, мэр Сочи Алексей Копайкогордский согласился с открытием парков и уточнил по поводу открытия пляжей. Он аргументировал это тем, что скоро станет жарко и люди захотят искупаться в море. В ответ на это Потемкина заявила, что открыть можно только определенные пляжи, которые отвечают всем санитарным нормам. С ней согласился губернатор.

«Вы в каждом конкретном случае даете разрешение на открытие конкретного пляжа», — договорился Кондратьев с главой Роспотребнадзора.