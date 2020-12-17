«До таких, как я, вакцины еще не добрались». Путин рассказал, почему не сделал прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин 17 декабря признался, что не прививался отечественной вакциной от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила о начале пандемии коронавируса. Спустя полгода президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистировала вакцину от COVID-19. Он также рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе препарат.
В декабре Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения. Спустя неделю в регионы стали поступать первые масштабные партии вакцины.
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Первыми прививки сделают представителям профессий из группы риска — медикам, соцработникам и педагогам. Кубанские врачи и учителя на условиях анонимности рассказали порталу Юга.ру, как они относятся в российской вакцине и будут ли приваться.
Отметим, что широкое производство вакцины начнется с середины января 2021 года. Планируется, что в следующем году прививку смогут сделать всем совершеннолетним россиянам в возрасте до 60 лет. Кроме того, вакцинацию от ковида включили в национальный календарь профилактических прививок.
17 декабря Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. Среди прочего, главу государства спросили, сделал ли он прививку от коронавируса и как относится ко всеобщей вакцинации населения, написал RT.
В ответ Путин призвал всех граждан «самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов». По его словам, вакцины, которые сейчас поступают в оборот, рассчитаны на определенный возраст.
«До таких, как я, [Путину 68 лет — Юга.ру] вакцины пока не добрались. Поэтому пока эту вакцину не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — объяснил президент.
Он также добавил, что считает всеобщую вакцинацию необходимой, чтобы создать популяционный иммунитет, написал телеканал «360».
«Повторяю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — заявил Путин.
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