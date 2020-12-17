Президент России Владимир Путин 17 декабря признался, что не прививался отечественной вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила о начале пандемии коронавируса. Спустя полгода президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистировала вакцину от COVID-19. Он также рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе препарат.

В декабре Путин объявил о начале масштабной вакцинации населения . Спустя неделю в регионы стали поступать первые масштабные партии вакцины.

Первыми прививки сделают представителям профессий из группы риска — медикам, соцработникам и педагогам. Кубанские врачи и учителя на условиях анонимности рассказали порталу Юга.ру, как они относятся в российской вакцине и будут ли приваться.

Отметим, что широкое производство вакцины начнется с середины января 2021 года. Планируется, что в следующем году прививку смогут сделать всем совершеннолетним россиянам в возрасте до 60 лет. Кроме того, вакцинацию от ковида включили в национальный календарь профилактических прививок.

17 декабря Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. Среди прочего, главу государства спросили, сделал ли он прививку от коронавируса и как относится ко всеобщей вакцинации населения, написал RT.

В ответ Путин призвал всех граждан «самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов». По его словам, вакцины, которые сейчас поступают в оборот, рассчитаны на определенный возраст.

«До таких, как я, [Путину 68 лет — Юга.ру] вакцины пока не добрались. Поэтому пока эту вакцину не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», — объяснил президент.