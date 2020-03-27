Глава Кубани поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам закрыться, а общепиту работать только на вынос

Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, выступая с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом.

Кроме того, краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства и органам местного самоуправления поручено принять меры по ограничению авиаперевозок внутри региона (в частности, авиасообщение закроют между Сочи и Краснодаром), сократить железнодорожное и автобусное сообщение в этот период.

Ранее не приезжать на курорты туристов попросили мэры Сочи и Анапы.