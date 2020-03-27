Глава Кубани поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам закрыться, а общепиту работать только на вынос
На период, объявленный президентом Владимиром Путиным выходной неделей, на Кубани усиливают меры по предупреждению коронавируса
Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, выступая с телеобращением к россиянам по ситуации с коронавирусом.
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26 марта губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, которым добавил ряд пунктов к документу о введении режима повышенной готовности в регионе.
Согласно документу, с 28 марта по 5 апреля
- гостиницы, санатории и другие средства размещения должны приостановить бронирование и заселение потребителей;
- рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, буфеты и другие места общепита должны приостановить оказание услуг в помещениях и работать только на вынос и на доставку;
- торгово-развлекательные комплексы и торгово-развлекательные центры должны приостановить деятельность.
Кроме того, краевому министерству транспорта и дорожного хозяйства и органам местного самоуправления поручено принять меры по ограничению авиаперевозок внутри региона (в частности, авиасообщение закроют между Сочи и Краснодаром), сократить железнодорожное и автобусное сообщение в этот период.
Ранее не приезжать на курорты туристов попросили мэры Сочи и Анапы.
«Мы наблюдаем, что за последние сутки уровень бронирования наших гостиниц на следующую неделю на побережье вырос на 30%. Поэтому мы вынуждены вводить дополнительные меры. Президент подчеркнул, что каждому нужно проявить самодисциплину и социальную ответственность. Мы призываем к тому, чтобы наши граждане остались дома, поберегли свое здоровье и здоровье своих близких», — заявил Кондратьев.
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Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. Клубам и расположенным в ТРЦ организациям ранее рекомендовали приостановить работу, но большинство заведений продолжали функционировать. К примеру, кинотеатры Краснодара собирались продолжить работу вопреки рекомендациям властей.
24 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал властям регионов временно закрыть досуговые заведения и ввести запрет на курение кальянов. На следующий день главный санитарный врач Кубани подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 523 тыс. заболевших коронавирусом, выздоровело 122 тыс. человек, умерло 23 тыс. человек. В России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их 840. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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