«Тотальный диктант» впервые за 16 лет перенесли из-за коронавируса
Организаторы просветительской акции «Тотальный диктант» сообщили, что переносят ее из-за пандемии коронавируса
«Тотальный диктант — 2020» должен был состояться 4 апреля в городах России, в том числе в Краснодаре, и более 80 других стран. Автором текста стал писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов, известный по романам «Степные боги», «Жажда», «Роза ветров» и другим. Специально для акции он подготовил четыре части текста, посвященного малоизвестным фактам жизни основателя теоретической космонавтики Константина Циолковского.
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В Краснодаре в рамках акции должен был провести открытую лекцию главред портала «Грамота.ру», филолог, члена Орфографической комиссии РАН и бессменный эксперт «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. А преподаватели КубГУ должны были провести экспресс-курсы русского языка для тех, кто желал освежить знания по орфографии и пунктуации.
Пресс-служба проекта сообщила, что впервые за 16 лет вынуждена перенести сроки проведения диктанта в связи с пандемией коронавируса.
«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант — 2020" переносится на осень 2020 года. Иного выбора нет: для большинства поклонников акции участие станет невозможным ― это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Мы же делаем проект не для "галочки", а для того, чтобы каждый мог принять участие в самом большом празднике русского языка, а это условие выполнить 4 апреля не удастся», — говорится в сообщении.
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Новую дату проведения «Тотального диктанта» организаторы обещают объявить 25 марта.
Также уточняется, что очные курсы по подготовке к «диктанту» будут проходить по плану, если не будут противоречить вводимым запретам. А онлайн-курсы на сайте проекта будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.
Как писали Юга.ру, в прошлом году акция, посвященная популяризации грамотности, собрала в Краснодаре рекордное число участников — 12 площадок посетили более 1 тыс. человек.
Всего в 2019 году диктант написали около 240 тыс. человек из 81 страны.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса в мире заразились 222,6 тыс. человек, 9,1 тыс. заболевших скончались, 84,5 тыс. выздоровели. В России, по последним данным, зарегистрировали 199 случаев заражения, три из них — в Краснодарском крае. В Москве сегодня зафиксировали первую в стране смерть пациента с коронавирусом.
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