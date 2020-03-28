Между городами и районами Кубани временно отменили автобусы и хотят остановить ж/д сообщение
В Краснодарском крае с 28 марта до конца следующей недели приостановили межмуниципальное транспортное сообщение
С 11 марта в мире объявлена пандемия коронавируса, а 23 марта Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении обстановки и ускорении распространения COVID-19.
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Через два дня президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросили жителей страны оставаться дома. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Кроме того, в этот период будут закрыты госучреждения, заведения общепита, кинотеатры, парки, торговые центры. Накануне власти Сочи объявили, что горнолыжные Курорты Красной Поляны 28 марта закроются до 1 июня.
Власти Кубани сообщили, что с 28 марта до 5 апреля не будут ходить автобусы между муниципальными образованиями края. Кроме того, рассматривается идея временной отмены движения междугородных электричек. Также приостановлено авиасообщение между Сочи и Краснодаром.
Помимо этого, уменьшится количество автобусных рейсов внутри муниципалитетов. Власти региона заверили, что расписание будет скорректировано, но в пиковые часы рейсы общественного транспорта сохранятся — с 5:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.
Такие меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщили 28 марта в пресс-службе администрации Кубани.
К моменту публикации новости известно о 615,5 тыс. инфицированных коронавирусом в мире, 135,7 тыс. заболевших выздоровели, 28,7 тыс. — умерли. К 28 марта число больных COVID-19 за сутки увеличилось до 1 тыс. 264, в Краснодарском крае зарегистрировали восемь новых случаев. Власти региона рассказали подробности о заболевших — например, их возраст, откуда они приехали и гражданами каких стран являются.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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