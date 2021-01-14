В ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, данные о коронавирусе за последние две недели говорят о том, что заболеваемость вновь достигла пика, пишет RT . За последние семь дней зарегистрировали около пяти млн новых случаев инфицирования, умерли более 85 тыс. человек. При этом на Европу приходится более трети всех зараженных, на Северную и Южную Америку — более половины.

Райан считает, что в Северном полушарии наступила «комбинация факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах». В частности, это скопление людей в помещениях во время холодного сезона. Кроме того, в Великобритании и Ирландии появились новые штаммы, что тоже способствует передаче инфекции. В целом сейчас работают те же механизмы распространения ковида, что и ранее, только к ним добавились новые, передает ТАСС вывод специалиста. Все это говорит о том, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.

Напомним, накануне врачи рассказали опризнаках британского штамма коронавируса у детей.