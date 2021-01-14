В ВОЗ предположили, что второй год пандемии может стать более тяжелым, чем первый

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13 января Всемирная организация здравоохранения сообщила о прогнозе по коронавирусу на 2021 год

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, данные о коронавирусе за последние две недели говорят о том, что заболеваемость вновь достигла пика, пишет RT. За последние семь дней зарегистрировали около пяти млн новых случаев инфицирования, умерли более 85 тыс. человек. При этом на Европу приходится более трети всех зараженных, на Северную и Южную Америку — более половины.

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Райан считает, что в Северном полушарии наступила «комбинация факторов, приведших к усилению передачи инфекции во многих странах». В частности, это скопление людей в помещениях во время холодного сезона. Кроме того, в Великобритании и Ирландии появились новые штаммы, что тоже способствует передаче инфекции. В целом сейчас работают те же механизмы распространения ковида, что и ранее, только к ним добавились новые, передает ТАСС вывод специалиста. Все это говорит о том, что второй год пандемии может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.

Напомним, накануне врачи рассказали опризнаках британского штамма коронавируса у детей. 

Здравоохранение Коронавирус

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