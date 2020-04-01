Чем введенный на Кубани карантин отличается от самоизоляции? Отвечает юрист «Агоры»
Портал Юга.ру 1 апреля попросил юристов правозащитной группы «Агора» изучить постановление губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и объяснить, чем введенный в регионе карантин отличается от самоизоляции
Из-за пандемии COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы перешли на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителей собираются штрафовать.
Власти края заявили, что карантин ввели впервые в стране.
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Многие люди так и не смогли разобраться, почему именно на Кубани впервые появилось понятие «карантин» и чем оно отличается от самоизоляции.
Чтобы разобраться в этом вопросе, портал Юга.ру связался с адвокатом международной правозащитной группы «Агора», членом штаба первой помощи Леонидом Соловьевым. Он рассказал, что термина «самоизоляция» в законе нет, однако есть понятие «карантин». Юрист изучил постановление губернатора и согласился с тем, что глава региона мог вводить режим карантина. При этом, по мнению Соловьева, подобные меры можно вводить только в режиме ЧС, так как они сильно ограничивают людей в передвижении и других вещах.
Журналист попросила уточнить, почему в других регионах введенный режим назвали самоизоляцией, а на Кубани власти подчеркнули, что это именно карантин.
«Они там сами не особо разбираются в нормативной базе. Все режимы очень сильно размыты, там много понятий и много путей, как ограничить людей. И каждый примеряет то, что ему больше нравится и подходит», — резюмировал юрист.
Соловьев отметил, что все штрафы, которые планируют выписывать нарушителям, будут законными. Однако у него возникают вопросы об их необходимости, как и о необходимости введенного режима в целом.
Введенный в Краснодарском крае карантин не стоит путать с тем карантином, который является предписанным врачами изоляционным режимом. Последний предписывается тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, а также тем, у кого есть пока еще неподтвержденные симптомы коронавируса, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться на дому. Остальным же людям предписан режим самоизоляции.
Президент Владимир Путин сегодня подписал поправки в законодательство, которые предполагают административную и уголовную ответственность за нарушение режимов карантина и самоизоляции. «Российской газете» в полиции пояснили, что по уголовной статье крупный штраф или даже срок будет грозить только нарушителям карантина, а не самоизоляции. При этом источник добавил, что к административной ответственности привлекать случайных прохожих не станут — им только порекомендуют вернуться как можно скорее домой и могут даже проводить. Статьи же будут вменять только «самым нерадивым и безответственным гулякам» (как это определяется, не уточняется).
Напомним, 1 апреля стало известно о 7 смертях за последние сутки и 440 новых заболевших коронавирусом в России. Всего количество инфицированных достигло 2 тыс. 777 человек. В Краснодарском крае за последние сутки зарегистровали пять зараженных — их количество достигло 22. На лечении находятся 19 пациентов (двух выздоровевших выписали, одна проходит лечение по месту проживания в Москве).
На момент выхода новости в мире известно о 911 тыс. заболевших, выздоровели 191 тыс. человек, умерли 45 тыс. человек.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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