Чем введенный на Кубани карантин отличается от самоизоляции? Отвечает юрист «Агоры»

Из-за пандемии COVID-19 президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома. Некоторые регионы перешли на режим добровольной самоизоляции, а на Кубани 31 марта объявили карантин . Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителей собираются штрафовать .

Многие люди так и не смогли разобраться, почему именно на Кубани впервые появилось понятие «карантин» и чем оно отличается от самоизоляции.

Чтобы разобраться в этом вопросе, портал Юга.ру связался с адвокатом международной правозащитной группы «Агора», членом штаба первой помощи Леонидом Соловьевым. Он рассказал, что термина «самоизоляция» в законе нет, однако есть понятие «карантин» . Юрист изучил постановление губернатора и согласился с тем, что глава региона мог вводить режим карантина. При этом, по мнению Соловьева, подобные меры можно вводить только в режиме ЧС , так как они сильно ограничивают людей в передвижении и других вещах.

Журналист попросила уточнить, почему в других регионах введенный режим назвали самоизоляцией, а на Кубани власти подчеркнули, что это именно карантин.

«Они там сами не особо разбираются в нормативной базе. Все режимы очень сильно размыты, там много понятий и много путей, как ограничить людей. И каждый примеряет то, что ему больше нравится и подходит», — резюмировал юрист.

Соловьев отметил, что все штрафы, которые планируют выписывать нарушителям, будут законными. Однако у него возникают вопросы об их необходимости, как и о необходимости введенного режима в целом.