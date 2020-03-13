Жителей Кубани, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом, будут изолировать в пунктах обсервации
В каждом муниципалитете Краснодарского края оборудуют пункты обсервации для людей, которые могли контактировать с зараженными коронавирусом
Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление об введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий.
На заседании комиссии по недопущению распространения инфекции вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что в каждом муниципалитете края предусмотрят пункты обсервации.
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Это изолированные здания, где будут временно размещать людей, которые могли контактировать с заболевшими. Речь идет о людях, которые вернулись из очагов заражения, в том числе из Китая и Италии. Из аэропортов их будут доставлять на специальных автобусах, чтобы исключить все контакты.
В пунктах обсервации жители будут находиться до получения результатов анализа на коронавирус.
Алексеенко подчеркнул, что сейчас в крае причин для паники нет, так как зафиксирован всего один случай заболевания, передает пресс-служба краевой администрации.
О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Всего по состоянию на 13 марта более 128 тыс. человек в 114 странах заразились коронавирусом, из них выздоровели более 68 тыс. человек, умерло более 4 тысяч.