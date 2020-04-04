Кубанские медики получат надбавки за работу во время пандемии

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края сообщили, что с 1 апреля медики региона будут получать надбавки за работу с пациентами, которых обследуют и лечат от коронавируса

Напомним, с 18:00 31 марта в регионе действует карантин. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек, четверо уже выздоровели. По количеству инфицированных Кубань занимает седьмое место среди регионов РФ.

30 марта на входе в краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре появились палатки для первичного осмотра пациентов с подозрением на коронавирус, а 1 апреля краевая специализированная клиническая инфекционная больница перешла на режим госпиталя и стала принимать только пациентов с подозрением на коронавирус.

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На совещании с главными врачами краевых больниц 3 апреля губернатор Вениамин Кондратьев обсудил текущую ситуацию, а также сообщил о решении сделать доплаты из краевого бюджета всем, кто обследует и лечит заболевших коронавирусом.

По словам главы региона, начиная с 1 апреля, медицинские работники, оказывающие специализированную медпомощь больным в стационарах, получат следующие выплаты: надбавка в месяц составит 50 тыс. рублей для врачей, 25 тысяч — для среднего медперсонала и 15 тысяч — для младшего. Также доплаты получат врачи, фельдшеры скорой помощи, медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь больным коронавирусом. 

Он также сообщил, что из резервного фонда будут выделены 200 млн рублей на дополнительную закупку средств индивидуальной защиты, оборудования и другие расходы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Врачи на мероприятии в свою очередь попросили продлить карантин еще на две недели, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 95 тыс. человек, из них 58,7 тыс. скончались, выздоровели 228 тысяч.

Вениамин Кондратьев Здравоохранение Карантин Коронавирус Медицина

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