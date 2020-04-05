В мэрии Краснодара рассказали, как попасть на машине в Адыгею и вернуться обратно в город во время карантина

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Адыгея, Краснодарский край

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В администрации Краснодара 5 апреля сообщили, что желтый спецпропуск на транспорт даст возможность местным жителям совершать поездки между Краснодаром и Адыгеей

Напомним, в 18:00 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Местным жителям запрещено выходить из дома без особой необходимости и передвигаться на личной машине без спецпропусков. 5 апреля губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что карантинный режим в регионе продлят до 12 апреля.

В регионе ввели систему спецпропусков для транспорта:

  • Транзитный спецпропуск — синего цвета — выдается на постах всем, кто въезжает в регион. Он носит временный характер и действует только на период, необходимый для проезда через край.
  • Второй пропуск — красный — для передвижения на территории всего края.
  • Зеленый пропуск (в Краснодаре — желтый) разрешает проезд только внутри муниципального образования.

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После введения карантина на Кубани, на въездах в Краснодар начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

3 апреля такие же ограничительные меры ввели и в Адыгее: всем жителям республики запретили покидать свои места проживания (исключение — экстренная ситуация), также в регионе были утверждены две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.

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Эти ограничительные меры привели к тому, что люди, проживающие в Краснодаре, но работающие в Адыгее, оказались отрезанными от рабочих мест. Такая же ситуация сложилась и у тех, кто живет в Адыгее, но работает в краевой столице.

Глава Краснодара Евгений Первышов 5 апреля сообщил, что власти Кубани и Адыгее смогли урегулировать этот вопрос.

«Это — один из часто задаваемых вопросов последних дней. У нас много тех, кто живет в Адыгее, а работает на краснодарских предприятиях. Накануне мы договорились с Республикой Адыгеей с участием администрации Краснодарского края, что наш желтый пропуск для проезда по Краснодару теперь дает возможность выезжать в близлежащие поселки Республики Адыгея, пересекать границу Краснодарского края с соседним субъектом и возвращаться обратно», — рассказал Первышов.

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Спецпропуск желтого цвета, который выдается для поездок по Краснодару, позволит тем, кто работает на включенных в особый перечень предприятиях Краснодара, но живет в Адыгее, проехать домой и вернуться обратно. Однако дальнейший проезд по территории края по желтому пропуску будет невозможен, сообщили в пресс-службе администрации города.

Желтый пропуск выдается для проезда по всей территории Краснодара, а также пригородных поселков и хуторов, относящихся к столице Кубани. Персональные пропуска желтого цвета могут получить только сотрудники предприятий, которые работают во время карантина.

Перечень пригородных поселков, жители которых могут получить желтый пропуск:

  • поселок Белозерный;
  • поселок Березовый;
  • хутор Восточный;
  • поселок Дорожный;
  • поселок Дружелюбный;
  • станица Елизаветинская;
  • поселок Зеленопольский;
  • поселок Индустриальный;
  • поселок Колосистый;
  • хутор Копанской;
  • поселок Краснодарский;
  • поселок Краснолит;
  • поселок Лазурный;
  • хутор им. Ленина;
  • поселок Лорис;
  • поселок Знаменский;
  • хутор Новый;
  • хутор Октябрьский;
  • поселок отделения №2 СКЗНИИСиВ;
  • поселок отделения №3 ОПХ КНИИСХ;
  • поселок отделения №3 СКЗНИИСиВ;
  • поселок отделения №4 совхоза «Пашковский»;
  • поселок Плодородный;
  • поселок Победитель;
  • поселок Пригородный;
  • поселок Разъезд;
  • поселок Российский;
  • станица Старокорсунская;
  • хутор Черников.

В УМВД по городу Краснодару отметили, что полиция проинформирована об этом решении и будет проверять пропуска граждан на въездах и выездах из города в соответствии с этой договоренностью.

Круглосуточная горячая линия краевого минтранса по вопросам получения пропусков на транспорт — 8 (861) 268-35-98

На момент выхода новости официально известно о 39 случая заражения коронавирусом в Краснодарском крае. В России по состоянию на 5 апреля COVID-19 заразились 5 тыс. 389 человек. Всего в мире инфицировано 1 млн 219 тыс. человек, из них 65,8 тыс. скончались, выздоровели 253,8 тысяч.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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