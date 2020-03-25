На Кубани с 26 марта должны закрыться все кинотеатры, досуговые заведения, фудкорты и фитнес-центры; нельзя будет курить кальяны. За нарушение грозят санкции

Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей

Постановление касается: бассейнов, фитнес-центров и других объектов фикультуры спорта, бань, саун, хамамов, аквапарков, дельфинариев, кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, боулингов, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, фуд-кортов, а также организаторов экскурсионных маршрутов. При этом нет разницы, подведомственные это учреждения или же частный бизнес.

Кроме того, запрещается предоставление услуги по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и аналогичных объектах.

Также приостановлено проведение спортивных, культурных и иных мероприятий на объектах и в организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности.

Меры вводятся до особого распоряжения , чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.