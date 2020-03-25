На Кубани с 26 марта должны закрыться все кинотеатры, досуговые заведения, фудкорты и фитнес-центры; нельзя будет курить кальяны. За нарушение грозят санкции
Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей
Постановление касается: бассейнов, фитнес-центров и других объектов фикультуры спорта, бань, саун, хамамов, аквапарков, дельфинариев, кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, боулингов, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, фуд-кортов, а также организаторов экскурсионных маршрутов. При этом нет разницы, подведомственные это учреждения или же частный бизнес.
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Кроме того, запрещается предоставление услуги по курению кальянов в ресторанах, барах, кафе и аналогичных объектах.
Также приостановлено проведение спортивных, культурных и иных мероприятий на объектах и в организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности.
Меры вводятся до особого распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Нарушителям постановления грозит ответственность в соответствии с законодательством, вплоть до приостановления деятельности через суд на срок до трех месяцев. Контролировать его исполнение будут сотрудники Роспотребнадзора.
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Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. Клубам и расположенным в ТРЦ организациям ранее рекомендовали приостановить работу, но большинство заведений продолжали функционировать. К примеру, кинотеатры Краснодара собирались продолжить работу вопреки рекомендациям властей.
Накануне федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал властям региона временно закрыть досуговые заведения и ввести запрет на курение кальянов.
В соседней Адыгее кинотеатры, фитнес-клубы, развлекательные центры и другие места массового скопления людей закрыли из-за пандемии с 25 марта.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, при котором отмечается интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире инфицировано 438 тыс. человек, выздоровело 111,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 19,6 тыс. человек. В России зарегистрировали 658 случаев заражения коронавирусом, из них в Краснодарском крае — 9.
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