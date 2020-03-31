Силовики проверяют прописку у всех въезжающих в Краснодар. На постах образовались пробки
Вечером 31 марта на постах при въездах в Краснодар выставили наряды силовиков, которые проверяют прописку у всех въезжающих в город автомобилистов
Из-за массовой проверки перед постами образовались большие пробки, люди стали выкладывать видео и фото в соцсетях. По словам очевидцев, в город без местной прописки не пускают, требуют назвать причину для въезда. Также появлялись сообщения, что краснодарцев с пропиской не выпускают.
В УМВД по Краснодару порталу Юга.ру пояснили, что эта мера связана с постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о введении с 18:00 карантина на территории региона. Дополнительную информацию в полиции пообещали предоставить 1 апреля.
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Постановление включает в том числе пункт о запрете проезда транзитного транспорта по территориям населенных пунктов края, за исключением тех случаев, когда альтернативного объезда нет. Также запрещено перемещаться на личном транспорте по территории населенных пунктов, если это не поездка в ближайший магазин/аптеку, на работу/с работы по спецпропуску, если человек не везет продукты людям старше 65 лет или имеющим ряд заболеваний или не ухаживает за недееспособными или ограниченно дееспособными людьми.
Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта приостановили работу торговые центры.
Гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения. С 31 марта запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта, людям нельзя ходить в парки и на набережные.
А объявленный 31 марта карантин предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного.
Напомним, Госдума сегодня приняла сразу в трех чтениях пакет законопроектов, вводящих административное наказание за нарушение карантина.
На момент выхода новости в мире известно о 846 тыс. заболевших, выздоровели 176 тыс. человек, умерли 41 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. На Кубани за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, на лечении сейчас находятся 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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