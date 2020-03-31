Силовики проверяют прописку у всех въезжающих в Краснодар. На постах образовались пробки

Вечером 31 марта на постах при въездах в Краснодар выставили наряды силовиков, которые проверяют прописку у всех въезжающих в город автомобилистов

Из-за массовой проверки перед постами образовались большие пробки, люди стали выкладывать видео и фото в соцсетях. По словам очевидцев, в город без местной прописки не пускают, требуют назвать причину для въезда. Также появлялись сообщения , что краснодарцев с пропиской не выпускают.

В УМВД по Краснодару порталу Юга.ру пояснили, что эта мера связана с постановлением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева о введении с 18:00 карантина на территории региона. Дополнительную информацию в полиции пообещали предоставить 1 апреля.

Постановление включает в том числе пункт о запрете проезда транзитного транспорта по территориям населенных пунктов края, за исключением тех случаев, когда альтернативного объезда нет. Также запрещено перемещаться на личном транспорте по территории населенных пунктов , если это не поездка в ближайший магазин/аптеку, на работу/с работы по спецпропуску, если человек не везет продукты людям старше 65 лет или имеющим ряд заболеваний или не ухаживает за недееспособными или ограниченно дееспособными людьми.

Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. С 26 марта власти обязали приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п. С 27 марта приостановили работу торговые центры.

Гостиницам поручили не заселять гостей и приостановить бронирование, а общепиту — работать только навынос. Также на неделю закрыты все муниципальные учреждения. С 31 марта запретили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, салонов, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта, людям нельзя ходить в парки и на набережные.

А объявленный 31 марта карантин предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного.



Напомним, Госдума сегодня приняла сразу в трех чтениях пакет законопроектов, вводящих административное наказание за нарушение карантина.