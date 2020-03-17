На Кубани временно запретили мероприятия с участием более 100 человек

Власти Краснодарского края понизили с тысячи до ста человек предельно возможное число участников массовых мероприятий в регионе

Вечером 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. 13 марта глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление об введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий с участием более тысячи человек, а также любых мероприятий с участием молодежи и детей.

17 марта Кондратьев подписал постановление об ограничении спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с участием свыше 100 человек. Запрет будет действовать на территории всего края до 1 мая, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Там напомнили, что также среди предпринятых мер — возможность свободного посещения школ и детсадов с 18 марта. Школьные каникулы продлят до 11 апреля. На особый режим работы уже перешли больницы, социальные учреждения для престарелых людей и инвалидов, детские дома.

Кроме того, в крае созданы 43 пункта обсервации. Это помещения, где людей, вернувшихся из очагов заражения коронавирусом, будут изолировать для непрерывного медицинского наблюдения.