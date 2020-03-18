Школьные каникулы в России продлятся три недели из-за коронавируса

У российских школьников каникулы начнутся 23 марта и продлятся до 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса

О продленных каникулах для школьников 18 марта рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, сообщило РИА «Новости».

«С понедельника [23 марта] до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы», — объявил министр.

Он добавил, что кроме трехнедельных каникул в России также организуют поддержку дистанционного обучения для школьников, написал RT.

Юга.ру писали, что с 18 марта кубанские школы и детсады перешли на свободное посещение. С 18 по 20 марта родители на свое усмотрение могут не отправлять детей на учебу и в детский сад, для этого нужно дистанционно направить заявление в учебное учреждение. Такое же правило распространяется и на учреждения дополнительного образования.