«Твари мы дрожащие или право имеем на бесплатную медицину?» Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом

Не успели россияне расслабиться и подумать, что болезнь отступила, как страну вновь настигла волна коронавирусной инфекции. По подсчетам ТАСС, к 23 октября число заразившихся коронавирусом в России превысило 1% населения. Жители Кубани и Адыгеи, которые прошли через COVID-19 и сейчас восстанавливают силы, рассказали порталу Юга.ру о симптомах болезни и о том, как им оказывали помощь. Екатерина Бабкова, 40 лет, Краснодар 27 сентября — первый день моей болезни. Я начала записывать даты, потому что думала, что доктора будут спрашивать, а я все могу рассказать подробно. Мы с мужем одновременно почувствовали себя плохо, как по щелчку пальцев. Из чего я сделала вывод, что заразу нам принесли из школы дети: за несколько дней до этого один из детей жаловался, что у него першит в горле. Впрочем, никаких других симптомов у него не было. У меня была температура 38,5 и ощущение, что тело переехал танк. Болела каждая мышца. Мы решили, что это просто сезонное вирусное, лежим, пьем как можно больше жидкости, не паникуем, экономим деньги. На третьи сутки у двухлетней дочери поднялась температура до 38. Я решила позвонить в детскую поликлинику нашему доктору. Ответили, что к нам никто не придет, посоветовали всей семье обязательно пить противовирусное «Номидес». Больше никаких рекомендаций. На следующий день у детей температура прошла, а у меня с мужем держалась на том же уровне. Соплей нет, горло не болит, но есть очень странное чувство отечности носа. На пятые сутки я почувствовала тяжесть в груди, стало тяжело дышать. Еще оказалось, что мы с мужем не чувствуем запахи. Он принес мне бутылку с хлоркой, нюхаю содержимое — ничего. Решили вызвать врача из поликлиники МЖК, к которой относимся по месту жительства. Твари мы дрожащие или право имеем на бесплатную медицину? Позвонила в регистратуру. Отвечают, что вызов принят, врач придет ближе к вечеру. Затем сообщают, что доктора не будет, наш адрес к ним не относится. Позвонила на горячую линию краевого Минздрава, все объяснила. Девушка ответила: «Да не может быть, чтобы вам отказали. Давайте напишем жалобу». Мы так и сделали. Также оператор посоветовала звонить в скорую помощь, если нам будет совсем плохо. На следующий день, не дождавшись никого из поликлиники и не понимая, куда еще обращаться, снова позвонила детскому врачу. Попросила посмотреть и послушать детей и заодно меня, потому что я начала хрипеть при дыхании. Она согласилась, мы приехали. Детям выписала справку, что они здоровы. Я предположила, что у меня коронавирус. Ответ: «Ковид — не ковид, лечим все равно симптомы. Пневмонию без КТ не увидим, но у вас точно запущенный бронхит. Слышу хрипы справа внизу, колите антибиотик».

На седьмые сутки мне позвонила заведующая поликлиникой МЖК и спросила, почему мы на них жалуемся. Я: «Вы же к нам не едете». Ответ: «У нас просто водитель вредный. Но теперь мы приедем». И действительно приехала доктор. Послушала нас с мужем. Сказала, что у меня 93%-ная сатурация, пневмония. Я поинтересовалась, может быть, мне нужно сдать анализы и сделать КТ? Ответ: «КТ у нас нет. Есть рентген, но по нему мы все равно не увидим пневмонию». Я сделала предположение, что у меня коронавирус. Ответ: «Я анализы не беру. И вообще, мы лечим симптомы». В дополнение к антибиотику, который я начала колоть по совету детского врача, выписала «Эритромицин» и еще целый список препаратов для иммунитета: «Гриппферон», «Омез», витамины. Сказала, что, если через два-три дня температура не спадет и я не стану себя лучше чувствовать, значит антибиотик не подошел и надо менять лечение. На девятый день мне лучше не стало, звоню врачу, сообщаю об этом. Она советует вызывать скорую помощь, что я и сделала. Машина приехала примерно через 4 часа. Пока ждали, я сходила в платную клинику на КТ за 4,5 тыс. рублей. При записи выяснилось, что там, где более гуманные цены, очередь до двух-трех недель вперед. Коммерческую клинику не волновало, есть ли у меня температура и другие симптомы. Выписка из КТ: «Очаги матового стекла справа внизу, область поражения КТ-1 (<25%), пневмония, вероятность COVID-19 высокая». Врач, посетившая нас, сказала, что никуда меня не повезут и анализ на коронавирус брать тоже не будут. По ее словам, температура не критичная, сатурация нормальная, а в больницу берут, если КТ показывает поражение легких больше 40%. Сказала, что, раз я не очень плоха, меня туда не положат ни при каком раскладе. Тогда я позвонила знакомой девушке, которая переболела коронавирусом. Спросила, как она лечилась. Та ответила, что у нее до антибиотиков дело не дошло, но в Санкт-Петербурге есть врач, который лечил ее друзей от COVID-19. Я взяла телефон доктора, написала ему. Он попросил результаты КТ, назначил анализы (ферритин, ЛДГ, общий анализ крови, СРБ, фибриноген) и сразу сказал, что нужно будет ставить капельницы и уколы. Я все сдала и отправила результаты, нашла медсестру, которая за деньги приходила ко мне и все делала. Для больницы я была недостаточно плоха, поэтому все было дома. После первой же капельницы мне полегчало. Медсестра сказала, что все используемые медикаменты — типичная схема лечения коронавируса. Однако все должно проходить в стационаре, потому что у двух препаратов бывают довольно сильные побочные действия. За свой счет тест на COVID-19 я делать не буду: уже только на мое лечение мы потратили в общей сложности 30 тыс. рублей. От того, что у меня будет бумажка, что это точно коронавирус, ничего не изменится. Если поликлиника понимает, чем я болею, и ничего не делает, зачем мне это должно быть нужно? Я так понимаю, официальная статистика — это люди, попадающие в больницы. У них анализы берут и их считают. Мне главное было выздороветь, а не чтобы меня посчитали. Евгений Бондарь, 35 лет, пгт Яблоновский Сразу хочу сказать, что я мог в чем-то не разобраться или понять неправильно. Моя история не поклеп на нашу систему здравоохранения. Я ни на кого не сетую и никого ни в чем не обвиняю. И претензий ни к кому не имею. Я астматик. Но у меня нет проблем с этой болезнью, мы в дружеских и доверительных отношениях. Однако это тот фактор, который мешает чувствовать себя спокойно при угрозе коронавируса. Мои легкие всегда с бронхитом, на любых снимках. Не могу сказать, что я целиком и полностью соблюдал все наставления Минздрава в плане масок и перчаток.

30 сентября я пришел вечером домой и захотел спать. Обычно я ложусь за полночь, а в тот день — около 21:00. Проснулся на следующий день с температурой примерно 38, потом она опустилась до 37,2. Я сразу подумал, что это коронавирус. И, пока есть возможность сдать в частной клинике тест, решил сделать это. Меня без проблем приняли, результат должен был прийти на электронную почту на следующий день. Вечером мне стало хуже, температура поднялась до 38,8. Ломило все тело. Ждал появления кашля и одышки — ничего. 2 октября уже пришел результат теста — первично положительный. Однако на почту я не заходил и еще не знал об этом. Не дожидаясь результата, я начал лечение антибиотиками, потому что побоялся за свои легкие. Не рекомендую поступать так же. Когда проснулся в этот день, решил, что мне обязательно нужно сделать КТ. Но с этим возникли трудности, поскольку в одной клинике ближайшая запись была через два дня, в других — еще позже. Я позвонил в клинику, где сдавал тест на коронавирус. Мне сказали, что, поскольку он положительный, нужно ждать, когда его подтвердит Роспотребнадзор. Я уточнил, могу ли пройти КТ. Ответили, что могу попытаться, но не у них точно. В итоге я нашел, где его пройти, притом что у меня не было на руках бумаг с положительным тестом. Я обзвонил много клиник, мне отказали. Потом вспомнил, что КТ есть в Славянске-на-Кубани. Я записался и сделал томографию в тот же день. КТ показала чистые легкие, но курс из двух антибиотиков, которые принимают при ковиде, я уже начал. На обратной дороге из Славянска-на-Кубани я открыл почту и увидел, что тест положительный. Я указал адрес клиники, где его сдавал, указал свой адрес проживания. Соответственно, в медучреждение должны были передать мои документы. Я так себе это представлял. Продолжил лечиться и ждать. Ко мне должны были приехать из поликлиники, однако я никого так и не дождался. Когда прошло больше двух недель со времени выздоровления, на работе меня попросили принести справку с двумя отрицательными тестами. До своей поликлиники я дозвониться не смог, пришлось идти туда самому. Заведующая отделением отнеслась ко мне с пониманием, однако удивилась, что ко мне за все это время так никто и не пришел. Мне предложили сдать два теста на коронавирус, первый в субботу 24 октября, второй в понедельник 26 октября. После этого я официально буду считаться здоровым. Дарья Шандро, 40 лет, Краснодар В понедельник 14 сентября заболела моя 14-летняя дочь. Основное, что ее беспокоило, — сильная головная боль. Среди других симптомов — температура 37,4, кашель. Во вторник вызвали из поликлиники врача, она послушала, посмотрела. Сказала пшикать горло лекарством. Я спросила про коронавирус. Врач ответила, что все может быть, но анализ взять у ребенка не могут, потому что дочь за границу не выезжала и с больными не контактировала. Я спросила о методах лечения, мне ответили, что фактически их не существует. Можно пить «Арбидол», но не факт, что он поможет, потому что никто этого точно не знает. Через несколько дней кашель усилился, температура держалась на уровне 37,2—37,4. После совещаний с «бывалыми» и знакомыми медиками решили на седьмой день проверить легкие, сделав КТ. Также ребенок захотел сдать тест на COVID-19.

Платные клиники не имеют права ни брать анализы на коронавирус, ни делать КТ людям с признаками ОРВИ. Но, если температура ниже 37,4, все окей. В клинике, куда мы обратились, позабавил тот факт, что при оплате КТ получаешь скидку 30% на тест на COVID-19. Воспользовались акцией и все сдали. КТ показала, что в текущий момент активного очага инфекции нет, но есть фиброзные спайки. Я созвонилась с несколькими врачами, их мнения на этот счет разделились. Одни сказали, что так и прошла молнией ковидная пневмония у Алисы. Другие специалисты утверждали, что это дело минувших болезней. Мне посоветовали взять путевку в бальнеолечебницу и полечить дыхательную систему, когда ребенок поправится. Температура продолжала держаться на том же уровне, а кашель начал постепенно уходить. Мне нужно было как-то продлить больничный дочери для школы. Пошла в поликлинику, чтобы узнать, как это сделать. Врач сказал, что ее сначала нужно посмотреть — послушать, анализы сдать, а потом уже продлевать. Я говорю, что у нее, скорее всего, коронавирус. Отвечают: «Приходите в маске». Сдали кровь, мочу, отправились в поликлинику, в изолятор к врачу. Он посмотрел Алису и говорит: «Она у вас космонавт. Легкие прекрасные, анализы крови и мочи великолепные, нет и не было вируса, можно идти в школу». Я сказала, что у ребенка пропали обоняние и вкус. Ее все равно отправили в учебное заведение, а результаты теста на коронавирус еще не пришли. Справку в школу велели брать у участкового врача. Через два дня я отправилась к нему, и прямо за считанные секунды перед входом в кабинет пиликает телефон — на электронную почту пришел результат теста на COVID-19. Положительный. Я все рассказала врачу. Он ответил: «Как можно было по анализу крови определить, что нет вируса?» Отправил домой ждать ковидного доктора, который назначит лечение. Также сказали подтвердить документы в Роспотребнадзоре. Я сначала вообще не поняла, что имеется в виду. На следующий день действительно позвонил врач и говорит: «Скорее звоните в Роспотреб, в лабораторию, чтобы вам быстро-быстро подтвердили тест положительный на коронавирус, иначе мы лечить не можем вас как ковидных». Дальше начались танцы с бубнами. Я начала звонить в Роспотребнадзор в Москву, те отправили меня в местный, где сказали, что они вообще не при чем. Сказали звонить в лабораторию, где мы сдавали тест. Там ответили, что вторую часть мазка они отправляют в Роспотребнадзор, где должно быть подтверждение. То ли до них он не дошел, то ли он был отрицательный. В общем, история эта ничем не закончилась. Сама лаборатория сделала вторичный тест, и он тоже оказался положительным. Вследствие этого наша поликлиника не может взять у меня мазок бесплатно, потому что у ребенка COVID-19 не подтвержден. Также врач отправила мне две бумаги, которые нужно срочно подписать и выслать обратно. Первая на согласие оказания медицинской помощи, а вот вторую цитирую: «Я, Шандро, отказываюсь от лабораторных и инструментарных методов исследования, в том числе рентгенографии органов грудной клетки. Проинформирована о течении заболевания, возможных осложнениях и исходах заболевания. Об ответственности предупреждена. Не буду иметь претензий к ... в случае развития негативных последствий вследствие моего отказа от госпитализации». Говорю врачу, что это странная бумага. Она: «Не, стандартная. Подпишите скорее».​ Я позвонила в краевой Минздрав на горячую линию и спросила, что это за документ. Ответили, что это полная ерунда. Сказали звонить заведующей поликлиники и спрашивать, на основании чего те просят подписать его.

В общем, на 20-й день дочери сделали бесплатный тест, который оказался отрицательным, но антитела показал. Когда я спросила, почему так долго пришлось ждать, сказали, что так работает система и быстро они их делать не могут. Спустя две недели после первых симптомов у дочки мне стало плохо: головная боль и боль в горле, кашель, температура 37, задыхаюсь. В 18:45 понимаю, что нужно скорую вызывать. Оператор сразу предупредил: «Наберитесь терпения, нереально много вызовов, скорая приедет через 10—12​ ​ часов». После того как поняла, что машина будет не раньше утра, отправилась в платную клинику, сделала КТ и уже получила результат — поражение легких до 25% — к моменту приезда скорой в 9:30. Врач посмотрел КТ, ничего не понял. Сказал, что кривое описание, нужно делать более развернутое. Но предупредил, что по прописке моя больница ХБК, а там аппарат КТ не работает несколько дней, поэтому, скорее всего, потом придется ехать в Горячий Ключ. Привезли меня в ХБК. Врач приняла имеющуюся КТ во внимание, поставила диагноз «двусторонняя вирусная пневмония», прописала три антибиотика разных групп. И отправили домой, куда я добиралась на такси. К седьмому дню после курса лекарств я все равно задыхалась. Вызвала еще раз скорую, сказали, что она тоже будет ехать долго. Я отправилась снова делать КТ, и она показала, что лечение помогло. Сейчас у нас с дочерью один день нормальное самочувствие, другой — не очень. Упадок сил, все время хочется спать, температура то поднимается, то опускается. Мне тест на коронавирус так бесплатно и не сделали, потому что в Роспотребнадзоре анализ дочери не подтвержден. А значит, в нашей семье не было COVID-19. Хочется попросить людей все-таки носить маски, потому что многие не знают, что болеют. Валентина Перебякина, 43 года, Краснодар В начале сентября мне и мужу стало нехорошо, появилась слабость, болела голова, ничего не хотелось делать, руки-ноги еле поднимались. Это первые симптомы. Через день меня начало тошнить, казалось, что это отравление. Затем у обоих поднялась температура, у супруга до 38, у меня чуть ниже. Некоторое время мы занимались самолечением, чего я не советую делать никому. Когда нам показалось, что симптомы слишком подозрительные, я в первый раз вызвала скорую помощь, которая приехала примерно через три часа. Нам выписали сигнальный лист, все как положено. Врач посмотрела нас, сказала, что у нас, скорее всего, ОРВИ, на коронавирус не похоже. Но в любом случае нужно принимать антибиотики. Она сразу сообщила о нас в поликлинику по месту жительства. Температура держалась на уровне 37,1—37,5, но после приема «Парацетамола» ее не было 5—6 часов. После первого приезда скорой мы пошли самостоятельно сдали тест на COVID-19. На следующий день пришел мой результат — отрицательный. Ответ на тест мужа пришел три дня спустя — положительный.