Минпросвещения: Российские школьники начнут учебный год в обычном формате

Министр просвещения России Сергей Кравцов 27 июля заявил, что учебный год в школах начнется в обычном формате

Напомним, с 18 марта школы Краснодарского края из-за пандемии коронавируса перешли на свободное посещение, каникулы продлили до трех недель, после чего образовательные учреждения перевели на дистанционный формат обучения. Последний звонок для выпускников также прошел онлайн , а выпускникам выдали аттестаты без экзаменов.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 27 июля заявил, что проведение ЕГЭ не привело к новым вспышкам коронавируса, поэтому 1 сентября школьники отправятся в учебные заведения как обычно. Министерство не будет вводить полное дистанционное обучение, однако некоторые его формы будут применять. В школах намереваются обеспечить выполнение всех требований Роспотребнадзора.

Как уточнил RT, в Минпросвещения готовятся к тому, что в День знаний в школах устроят традиционные линейки.

Также Кравцов напомнил, что с 1 сентября классным руководителям дополнительно начнут выплачивать по 5 тыс. рублей ежемесячно, пишет телеканал «360». Региональные и муниципальные выплаты при этом сохранят.