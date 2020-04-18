Химчистки, ремонт телефонов и ритуальные услуги. Власти решили, какие еще организации могут работать на Кубани во время карантина

Краснодарский край

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17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, в котором указывается, какие предприятия смогут работать во время карантина в регионе

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Глава региона Вениамин Кондратьев 17 апреля вновь продлил карантин до 30 апреля и поручил подготовить список организаций, которым разрешат работать во время карантина.

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Как писали Юга.ру, 13 апреля в регионе уже разрешили открыться некоторым предприятиям. Например, мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам.

В постановлении, которое подписал 17 апреля Вениамин Кондратьев, действительно расширили список организаций, на которые в крае не распространится указ президента России об установлении нерабочих дней.

Так, с 18 апреля во временной промежуток с 10:00 до 16:00 уже могут работать:

  • организации, занимающиеся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией зданий, а также промышленного оборудования;
  • сервисы по техобслуживанию и ремонту автомобилей;
  • скорая ветеринарная помощь;
  • организации, занимающиеся поддержкой МСП;
  • организации, предоставляющие поддержку промышленным компаниям из средств краевого бюджета.

Организации, занимающиеся строительством, реконструкций или ремонтом объектов здравоохранения и образования, а также организации, предоставляющие ритуальные услуги, могут работать с 18 апреля в обычном режиме, без ограничения во времени.

Кроме того, с 20 апреля во время беспропускного окна смогут работать некоторые предприятия из сферы торговли и бытового обслуживания:

  • компании, занимающиеся кстиркой и химчисткой изделий;
  • фирмы по ремонту одежды и обуви;
  • компании, занимающиеся ремонтом бытовой, компьютерной техники и сотовых телефонов;
  • фирмы, занимающиеся хранением и использованием учетно-технической документации государственного технического учета и технической инвентаризации;
  • предприятия розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
  • предприятия розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;
  • государственные многофункциональные центры, оказывающие государственные и муниципальные услуги.

А с 20 апреля без ограничений по времени, в обычном режиме, могут открыться компании-производители мебели, текстильных изделий, одежды, обуви или изделий из пробки и дерева, предприятия, занятые обработкой древесины.

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Согласно постановлению, для возобновления деятельности указанным предприятим не нужно никаких дополнительных разрешений, главное соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. В дальнейшем, исходя из эпидситуации в регионе, этот перечень может быть дополнен, сообщили в пресс-службе министерства экономики края.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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