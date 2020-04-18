Химчистки, ремонт телефонов и ритуальные услуги. Власти решили, какие еще организации могут работать на Кубани во время карантина

17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, в котором указывается, какие предприятия смогут работать во время карантина в регионе

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Глава региона Вениамин Кондратьев 17 апреля вновь продлил карантин до 30 апреля и поручил подготовить список организаций, которым разрешат работать во время карантина.

Как писали Юга.ру, 13 апреля в регионе уже разрешили открыться некоторым предприятиям. Например, мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам .

В постановлении, которое подписал 17 апреля Вениамин Кондратьев, действительно расширили список организаций, на которые в крае не распространится указ президента России об установлении нерабочих дней.

Так, с 18 апреля во временной промежуток с 10:00 до 16:00 уже могут работать:

организации, занимающиеся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией зданий, а также промышленного оборудования;

сервисы по техобслуживанию и ремонту автомобилей;

скорая ветеринарная помощь;

организации, занимающиеся поддержкой МСП;

организации, предоставляющие поддержку промышленным компаниям из средств краевого бюджета.