Химчистки, ремонт телефонов и ритуальные услуги. Власти решили, какие еще организации могут работать на Кубани во время карантина
17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев подписал постановление, в котором указывается, какие предприятия смогут работать во время карантина в регионе
Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Глава региона Вениамин Кондратьев 17 апреля вновь продлил карантин до 30 апреля и поручил подготовить список организаций, которым разрешат работать во время карантина.
Как писали Юга.ру, 13 апреля в регионе уже разрешили открыться некоторым предприятиям. Например, мойкам самообслуживания, а также ярмаркам и рынкам.
В постановлении, которое подписал 17 апреля Вениамин Кондратьев, действительно расширили список организаций, на которые в крае не распространится указ президента России об установлении нерабочих дней.
Так, с 18 апреля во временной промежуток с 10:00 до 16:00 уже могут работать:
- организации, занимающиеся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией зданий, а также промышленного оборудования;
- сервисы по техобслуживанию и ремонту автомобилей;
- скорая ветеринарная помощь;
- организации, занимающиеся поддержкой МСП;
- организации, предоставляющие поддержку промышленным компаниям из средств краевого бюджета.
Организации, занимающиеся строительством, реконструкций или ремонтом объектов здравоохранения и образования, а также организации, предоставляющие ритуальные услуги, могут работать с 18 апреля в обычном режиме, без ограничения во времени.
Кроме того, с 20 апреля во время беспропускного окна смогут работать некоторые предприятия из сферы торговли и бытового обслуживания:
- компании, занимающиеся кстиркой и химчисткой изделий;
- фирмы по ремонту одежды и обуви;
- компании, занимающиеся ремонтом бытовой, компьютерной техники и сотовых телефонов;
- фирмы, занимающиеся хранением и использованием учетно-технической документации государственного технического учета и технической инвентаризации;
- предприятия розничной торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- предприятия розничной торговли товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;
- государственные многофункциональные центры, оказывающие государственные и муниципальные услуги.
А с 20 апреля без ограничений по времени, в обычном режиме, могут открыться компании-производители мебели, текстильных изделий, одежды, обуви или изделий из пробки и дерева, предприятия, занятые обработкой древесины.
Согласно постановлению, для возобновления деятельности указанным предприятим не нужно никаких дополнительных разрешений, главное соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. В дальнейшем, исходя из эпидситуации в регионе, этот перечень может быть дополнен, сообщили в пресс-службе министерства экономики края.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме: