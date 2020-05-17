Кубанские медики пожаловались на отсутствие доплат за работу с коронавирусом

Медики Краснодара, Кропоткина, Новокубанского и Успенского районов пожаловались на невыплату надбавок во время коронавируса

С чего все началось? Накануне в соцсетях появилось видео, которое записали сотрудники скорой помощи в Армавире. Врачи, фельдшеры, медсестры и водители пожаловались, что им не выплатили надбавки, положенные за работу в период пандемиии коронавируса. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за задержки в выплатах и сказал, что все надбавки за апрель должны быть начислены до 15 мая. Сразу после этого власти Краснодарского края объявили, что деньги на выплаты медикам довели вовремя, а медучреждения сами рассчитывали надбавки и распределяли их между сотрудниками. Прокуратура и следком начали проверки, а главврача больницы в Армавире уволили.

Что говорят медики из других районов? Сегодня видеообращения с жалобами на невыплату денег записали врачи Краснодара, Кропоткина и Новокубанского района. Медики Успенского района обратились к депутату Госдумы от Краснодарского края Наталье Костенко. Они обратили внимание на несправедивость того, что надбавки положены только тем, кто работал с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19. В администрации больницы и в минздраве сотрудникам больницы объяснили, что выплаты рассчитываются в зависимости от времени, проведенного в контакте с больными коронавирусом. «Почти каждый сотрудник скорой помощи доставлял больных с подозрением на COVID-19 в инфекционные госпитали, и имел прямой контакт с медицинскими работниками, оказывающими помощь непосредственно в "грязной" зараженной зоне. Кроме того, всегда присутствует риск посещения больного, неподозревающего о том, что он тоже может быть потенциально заразен. Хотим отметить то, что у нас у всех есть семьи, дети, которые тоже постоянно рискуют быть зараженными в таких условиях», — сказано в тексте обращения к депутату.

Костенко на своей странице в фейсбуке уже ответила на обращение и заявила, что на этой неделе депутаты на Пленарном заседании Госдумы уже интересовались у министра здравоохранения Михаила Мурашко, почему в регионах не произведены доплаты медикам. По ее словам, необходимо разбираться, кто виноват: казначейство, субъект или муниципалитет.

Кроме того, медики Армавира записали еще одно видеообращение, в котором потребовали вернуть на должность уволенного главврача больницы. В пресс-службе краснодарской БСМП порталу Юга.ру рассказали, что произвели все полагающиеся выплаты своим сотрудникам, работавшим с подтвержденными случаями COVID-19. По данным больницы, в каждом ином случае они будут разбираться индивидуально.

Что говорят правоохранительные органы?

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 17 мая сообщили, что следователи начали проверку после видеообращений медиков из Кавказского, Усть-Лабинского, Успенского районов и Краснодара. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе прокуратуры края также заявили, что начали проверки и организовали встречи с коллективом и руководством больниц.