Священники попытались благорастворить воздух и защитить Краснодар от коронавируса во время крестного хода на вертолете

Краснодарский край

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26 марта кубанский митрополит пролетел над Краснодаром, окропил город святой водой и помолился о защите жителей от инфекции

В пресс-службе Кубанской митрополии рассказали, что сейчас во всех храмах проводят прошения в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, в ряде крупных храмов ввели трансляции служений и строгие санитарные правила.

Также 26 марта Кубанский митрополит Исидор вместе с секретарем Екатеринодарской епархии и настоятелем Георгиевского храма протоиереем Ильей Быстровым провел воздушный крестный ход над Краснодаром, его окрестностями и частью Адыгеи. Во время него митрополит окропил город из вертолета святой водой.

«Митрополит Исидор призвал Божие благословение на жителей Кубани, молился о благорастворении воздухов, о защите жителей Кубани от вредоносного поветрия, о добром урожае на кубанских полях», — сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

На борту во время крестного хода находились икона с Екатериной и мощи великомученика Георгия, святителя Спиридона Тримифунтского и священномученика Александра Флегинского.

Напомним, на момент выхода новости в мире известно о 480,4 тыс. заболевших, выздоровело 115,8 тыс. человек, умерло от коронавируса 21,5 тыс. человек. Напомним, в России за последние сутки зарегистрировали 182 новых случая заражения коронавирусом, всего их  840. В Краснодарском крае по-прежнему зафиксированы девять случаев заражения.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Коронавирус Краснодар митрополит исидор Патриарх Кирилл РПЦ

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Священники попытались благорастворить воздух и защитить Краснодар от коронавируса во время крестного хода на вертолете

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Краснодар окропили святой водой с вертолета

Священники попытались благорастворить воздух и защитить город от коронавируса

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