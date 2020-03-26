26 марта кубанский митрополит пролетел над Краснодаром, окропил город святой водой и помолился о защите жителей от инфекции

В пресс-службе Кубанской митрополии рассказали, что сейчас во всех храмах проводят прошения в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, в ряде крупных храмов ввели трансляции служений и строгие санитарные правила.

Также 26 марта Кубанский митрополит Исидор вместе с секретарем Екатеринодарской епархии и настоятелем Георгиевского храма протоиереем Ильей Быстровым провел воздушный крестный ход над Краснодаром, его окрестностями и частью Адыгеи. Во время него митрополит окропил город из вертолета святой водой.

«Митрополит Исидор призвал Божие благословение на жителей Кубани, молился о благорастворении воздухов, о защите жителей Кубани от вредоносного поветрия, о добром урожае на кубанских полях», — сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.