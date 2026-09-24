В центре Краснодара ограничат движение транспорта в связи с проведением забега. Изменят маршрут и автобусы

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара

26 и 27 сентября в центре Краснодара нельзя будет проехать по Красной и прилегающим к ней улицам

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 22:00 26 сентября до 14:00 27 сентября в центре города ограничат движение транспорта в связи с проведением забега в честь дня рождения краевой столицы. 

Нельзя будет проехать по улицам:

  • Красной от Постовой до Калинина;
  • Пушкина от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Советской от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Комсомольской от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Мира от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
  • Ленина от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Карасунской от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Горького от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Пашковской от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Длинной от Красноармейской до Рашпилевской;
  • Буденного от Коммунаров до Рашпилевской;
  • Красноармейской от Длинной до Кузнечной.
  • © Скриншот схемы с сайта администрации Краснодара
    © Скриншот схемы с сайта администрации Краснодара

Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:

Также водителей просят не парковать автомобили на этих участках, иначе их могут эвакуировать. 

Кроме того, изменятся маршруты автобусов № 2Е, 45 и 201. Транспорт будет ехать по улице Мира до Октябрьской, а затем поворачивать направо, доезжать до Северной и далее следовать по обычному маршруту.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа».

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