В центре Краснодара ограничат движение транспорта в связи с проведением забега. Изменят маршрут и автобусы

26 и 27 сентября в центре Краснодара нельзя будет проехать по Красной и прилегающим к ней улицам

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 22:00 26 сентября до 14:00 27 сентября в центре города ограничат движение транспорта в связи с проведением забега в честь дня рождения краевой столицы.

Нельзя будет проехать по улицам: