В центре Краснодара ограничат движение транспорта в связи с проведением забега. Изменят маршрут и автобусы
26 и 27 сентября в центре Краснодара нельзя будет проехать по Красной и прилегающим к ней улицам
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что с 22:00 26 сентября до 14:00 27 сентября в центре города ограничат движение транспорта в связи с проведением забега в честь дня рождения краевой столицы.
Нельзя будет проехать по улицам:
- Красной от Постовой до Калинина;
- Пушкина от Красноармейской до Рашпилевской;
- Советской от Красноармейской до Рашпилевской;
- Комсомольской от Красноармейской до Рашпилевской;
- Мира от Красноармейской до Рашпилевской;
- Орджоникидзе от Красноармейской до Красной;
- Ленина от Красноармейской до Рашпилевской;
- Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской;
- Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской;
- Карасунской от Красноармейской до Рашпилевской;
- Чапаева от Красноармейской до Рашпилевской;
- Горького от Красноармейской до Рашпилевской;
- Пашковской от Красноармейской до Рашпилевской;
- Длинной от Красноармейской до Рашпилевской;
- Буденного от Коммунаров до Рашпилевской;
- Красноармейской от Длинной до Кузнечной.
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Также водителей просят не парковать автомобили на этих участках, иначе их могут эвакуировать.
Кроме того, изменятся маршруты автобусов № 2Е, 45 и 201. Транспорт будет ехать по улице Мира до Октябрьской, а затем поворачивать направо, доезжать до Северной и далее следовать по обычному маршруту.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на День города ограничат движение транспорта возле «Олимпа».