В Азовском и Черном морях нашли новый вид тропических водорослей. Как планктон туда попал?

25 сентября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила , что в Азовском и Черном морях ученые обнаружили новый вид диатомовых водорослей — Cerataulina cf. dentata. Ранее этот планктон встречался в тропиках и субтропиках Америки и Азии, а в России его фиксировали только в Японском море.

В Азовском море водоросль заметили в пробах из порта Темрюка, отобранных в осенне-зимний период 2020–2022 годов. Биологи отметили, что чужеродному виду помогло прижиться повышение солености: в последние годы в акватории моря стабильно фиксируют его повышение.



В Черном море Cerataulina cf. dentata находили в районе Новороссийска с августа по октябрь 2021 года.

Ученые предполагают, что водоросль попала в южные порты с балластными водами торговых судов, пришедших из Азии или с Дальнего Востока.

Пока микроводоросль не стала доминирующим видом: в Темрюкском заливе на нее приходилось до 1,5% численности и до 15% биомассы фитопланктона, а у побережья Новороссийска — менее 3% и 6% соответственно.