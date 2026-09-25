В Азовском и Черном морях нашли новый вид тропических водорослей. Как планктон туда попал?

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Ученые обнаружили в Азовском и Черном морях Краснодарского края вид диатомовых водорослей

25 сентября пресс-служба Южного научного центра РАН сообщила, что в Азовском и Черном морях ученые обнаружили новый вид диатомовых водорослей — Cerataulina cf. dentata. Ранее этот планктон встречался в тропиках и субтропиках Америки и Азии, а в России его фиксировали только в Японском море.

В Азовском море появились акулы:

В Азовском море водоросль заметили в пробах из порта Темрюка, отобранных в осенне-зимний период 2020–2022 годов. Биологи отметили, что чужеродному виду помогло прижиться повышение солености: в последние годы в акватории моря стабильно фиксируют его повышение.

В Черном море Cerataulina cf. dentata находили в районе Новороссийска с августа по октябрь 2021 года.

Ученые предполагают, что водоросль попала в южные порты с балластными водами торговых судов, пришедших из Азии или с Дальнего Востока.

Пока микроводоросль не стала доминирующим видом: в Темрюкском заливе на нее приходилось до 1,5% численности и до 15% биомассы фитопланктона, а у побережья Новороссийска — менее 3% и 6% соответственно.

Как писали Юга.ру, рост численности медуз в Азовском море сохранится еще в ближайшие десять лет.

Азовское море Животные Наука Новороссийск Темрюкский район Черное море Экология

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