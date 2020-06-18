Режим карантина на Кубани снимут 21 июня
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 июня обсудил дальнейшие ослабления ограничительных мер из-за коронавируса
Напомним, после того как в мире началась пандемия коронавируса, с 13 марта в Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности, а 31 марта в Краснодаре начался карантин. С 23 мая в крае объявили значительные послабления режима — пропускной режим отменили внутри муниципалитетов, но оставили на уровне региона.
В июне послабления продолжились — в городах и населенных пунктах открыли парки, набережные, летние кафе, тренажерные залы, а также гостиницы до 50 номеров. Кроме того, на побережье начали открывать пляжи.
С 12 июня на Кубани отменили красные пропуска и разрешили свободно передвигаться по региону. Власти объяснили такое решение тем, что в край продолжают приезжать туристы, а жители устали от ограничений и хотят поскорее отправиться на море.
18 июня на очередном совещании губернатор предложил обсудить дальнейшие ослабления режима и спросил мнение коллег по этому поводу. Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина отметила, что в крае продолжает снижаться количество случаев заболевания:
«Все действия, которые мы принимали по предотвращению случаев заболевания, все наши ограничительные мероприятия сыграли положительную роль. На сегодняшний день есть возможность рассмотреть снятие некоторых ограничений».
Позицию Потемкиной поддержали вице-губернатор Андрей Алексеенко и министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов. Кондратьев добавил к их словам, что после открытия пляжей среди отдыхающих не был выявлен ни один зараженный коронавирусом.
«Это говорит о том, что мы действуем логично и последовательно», — резюмировал глава Кубани.
Кондратьев подытожил, что с 21 июня в регионе отменят карантин и что край вернется к режиму повышенной готовности.
Отметим, что губернатор края постановил убрать слово «карантин» в одном из основных документов по ограничениям против коронавируса еще 11 июня (распоряжение № 74-р). В тот же день утратили силу постановления губернатора, которые вводили карантин на территории края (№ 185) и продлевали его вплоть до июня. Тем не менее власти региона сегодня объявили, что карантин продолжает действовать и будет отменен только 21 июня.
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