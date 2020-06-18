Режим карантина на Кубани снимут 21 июня

Напомним, после того как в мире началась пандемия коронавируса, с 13 марта в Краснодарском крае ввели режим повышенной готовности, а 31 марта в Краснодаре начался карантин. С 23 мая в крае объявили значительные послабления режима — пропускной режим отменили внутри муниципалитетов, но оставили на уровне региона.

С 12 июня на Кубани отменили красные пропуска и разрешили свободно передвигаться по региону. Власти объяснили такое решение тем, что в край продолжают приезжать туристы, а жители устали от ограничений и хотят поскорее отправиться на море.

18 июня на очередном совещании губернатор предложил обсудить дальнейшие ослабления режима и спросил мнение коллег по этому поводу. Главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина отметила, что в крае продолжает снижаться количество случаев заболевания:

«Все действия, которые мы принимали по предотвращению случаев заболевания, все наши ограничительные мероприятия сыграли положительную роль. На сегодняшний день есть возможность рассмотреть снятие некоторых ограничений».