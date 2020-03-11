ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Об этом глава ВОЗ Теодор Гебрейесус заявил на брифинге, посвященном эпидемии.

Он отметил, что в ближайшие дни и недели ожидается количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 114 странах.

Гебрейесус добавил, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием. В ВОЗ призвали страны к агрессивной борьбе с распространением заболевания.

«Это не просто кризис общественного здравоохранения, это кризис, который затронет каждый сектор. Поэтому каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу», — подчеркнул Гебрейесус.