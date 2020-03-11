ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией

Об этом глава ВОЗ Теодор Гебрейесус заявил на брифинге, посвященном эпидемии.

Он отметил, что в ближайшие дни и недели ожидается количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 114 странах.

Гебрейесус добавил, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием. В ВОЗ призвали страны к агрессивной борьбе с распространением заболевания.

«Это не просто кризис общественного здравоохранения, это кризис, который затронет каждый сектор. Поэтому каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу», — подчеркнул Гебрейесус.

Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под этим понятием подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть населения страны или планеты.

В декабре 2019 года на ВОЗ сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 11 марта количество заразившихся по всему миру превысило 121 тыс. человек, умерло более 4 тыс. человек.

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В России официально зарегистрированное число случаев заражения вирусом достигло 28 человек. Из них 25 у граждан России (один из них выздоровел), два у граждан Китая (оба выздоровели) и один у гражданина Италии.

На Кубани с подозрением на коронавирус находятся 70 человек. 

Здравоохранение

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