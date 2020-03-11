ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией
Об этом глава ВОЗ Теодор Гебрейесус заявил на брифинге, посвященном эпидемии.
Он отметил, что в ближайшие дни и недели ожидается количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 114 странах.
Гебрейесус добавил, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием. В ВОЗ призвали страны к агрессивной борьбе с распространением заболевания.
«Это не просто кризис общественного здравоохранения, это кризис, который затронет каждый сектор. Поэтому каждый сектор и каждый человек должен быть вовлечен в борьбу», — подчеркнул Гебрейесус.
������ BREAKING ������— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020
"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A
Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под этим понятием подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть населения страны или планеты.
В декабре 2019 года на ВОЗ сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 11 марта количество заразившихся по всему миру превысило 121 тыс. человек, умерло более 4 тыс. человек.