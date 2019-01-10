Криминальные итоги — 2018. Самые громкие уголовные дела и приговоры года

Юга.ру напоминают себе и читателям о самых громких уголовных делах 2018 года, которым еще предстоит быть разобранными в суде или закрытыми до него — а также о самых важных приговорах.

Главные уголовные дела года Убийство многодетной матери в Псебае Одно из самых громких преступлений 2018 года — жестокое убийство 40-летней матери пятерых детей Натальи Дмитриевой в поселке Псебай в Мостовском районе Краснодарского края. В совершении преступления обвинили совсем еще молодых людей — 20‑летнего Савелия Никифорова и 17‑летнего Максима Бондаренко. Убийство женщины произошло вечером 13 мая, когда она возвращалась из кафе. Первого подозреваемого подростка задержали 15 мая. Он рассказал следователям, что провожал ее и они оба были пьяны. После, по его словам, они поссорились, он ударил знакомую камнем по голове, задушил, спрятал тело и скрылся. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников полиции, которые нашли тело. Повреждений и следов жестокого насилия на теле погибшей было больше, чем описывал задержанный, и следствие назначило судебно-медицинскую и генетическую экспертизы. В то же время в соцсетях пошли шумные обсуждения, что на женщину напала банда подростков. Жители Псебая писали в СМИ и собирались провести митинг: они боялись, что виновных будут прикрывать некие высокопоставленные покровители. Второго обвиняемого в убийстве задержали 18 мая.

«Все началось три года назад»: Репортаж Юга.ру из Псебая

После убийства в поселок приехали следователи центрального аппарата СК РФ. Старший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров провел встречу с жителями Псебая. Люди жаловались на работу — точнее, на бездействие местной полиции и недостаток сотрудников. Комиссия МВД обещала разобраться с ситуацией. Юношей обвинили по ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 105 УК РФ (Убийство), ст. 161 (Грабеж у несовершеннолетнего), ст. 158 УК РФ (Кража). Дело передали в Краснодарский краевой суд, его будут рассматривать в закрытом режиме. Следующее заседание состоится 22 января 2019 года. На предыдущее, декабрьское, один из парней и вовсе не явился. Обвиняемым продлили арест до 23 мая 2019 года. Все новости по теме расследования убийства в Псебае читайте в сюжете.

Расследование гибели мальчика в сочинской ливневке 3 августа в Лазаревском районе Сочи в ливневой канаве на улице Октябрьской утонул мальчик. Когда ребенок упал в воду, бабушка, которая была с мальчиком, пыталась его спасти. Однако ребенка унесло в открытое море, его тело нашли через некоторое время. Ливневые канавы на улице Октябрьской проложили еще в 60-е годы. Траншеи нужны для приема дождевых вод, и они есть почти на каждой улице поселка. Их отсутствие может привести к потопам. Проект канав не предусматривает решетки, потому что во время ливней их может сорвать, а это небезопасно. Если на улице есть такая ливневка, то тротуар оборудуют только с одной, противоположной стороны дороги. Мэрия Сочи, комментируя случившееся, заявила, что, поскольку бабушка с внуком жили в гостинице рядом с местом трагедии, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии канавы. Ребенок приехал на отдых из Татарстана. Его похоронили 6 августа в деревне Старое Ильдеряково. Позже краевая прокуратура сообщила, что участок ливневки, в которую упал ребенок, был перестроен хозяином гостиницы: желоб закрывался специальным щитом, но в день гибели мальчика оказался открыт. В октябре хозяина гостиницы «Санта-Барбара» обвинили в смерти ребенка по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следствие полагает, что мужчина нарушил строительные требования и поставил перед гостевым домом бетонную плиту, чтобы было удобнее входить в дом. Плита лежала над ливневкой, у нее не было перил или ограждения, также мужчина не сделал решетки с прозорами в оголовке канавы. Поначалу он не соглашался со своей причастностью к гибели ребенка, но потом признал вину. В ноябре Следственный комитет заявил, что есть еще один подозреваемый — заместитель главного инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП «Водосток». Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Следствие считает, что контроль за ливневкой, где утонул мальчик, был закреплен за «Водостоком» и с августа 2017 по август 2018 года организация не проводила оценку исправности ливневки. Заместителю главного инженера уже предъявили обвинение. 25 октября арестовали директора предприятия. В начале декабря стало известно, что уголовное дело против директора гостиницы прекратили после примирения сторон. По данным источника в суде, бизнесмен выплатит родителям погибшего мальчика компенсацию в 150 тыс. рублей.

Расследование о превышении должностных полномочий руководством ТО «Премьера» В конце октября в отношении главы творческого объединения «Премьера» имени Леонарда Гатова — вдовы основателя ТО Татьяны Гатовой возбудили уголовное дело. Ее заподозрили в превышении полномочий. По данным ФСБ, чтобы скрыть доходы от гастролей в Греции, руководство объединения подделало документы на 2,5 млн рублей. В ноябре 2017 года «Премьера» заключила договор с Blue Media Formats Ltd. на показ шести спектаклей балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича. Стоимость контракта составила 17 тыс. евро. Следствие полагает, что Гатова вступила в преступный сговор с неустановленными лицами и поручила творческому коллективу провести 15 дополнительных показов в Афинах. Стоимость выступлений (37 тыс. 250 евро) не зачислили на счет «Премьеры» и не упомянули в отчете перед министерством культуры Краснодарского края. Из-за действий Гатовой творческому объединению, находящемуся в подчинении краевого минкульта, причинили ущерб в 2 млн 586 тыс. 260 рублей (по курсу ЦБ РФ на 16 декабря 2017 года). 18 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что Татьяна Гатова признала вину и возместила ущерб. Расследование дела продлили до 3 февраля, Гатову отстранили от обязанностей гендиректора. Татьяна Гатова возглавила творческое объединение в 2007 году после смерти супруга Леонарда Гатова, который создал «Премьеру» в 2002-м. В состав государственного учреждения культуры входит театр балета, джаз-оркестр, Музыкальный театр, Молодежный театр, Новый театр кукол, духовой оркестр, симфонический оркестр и другие творческие коллективы.

Дело против бывшего ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой Дело против ректора старейшего вуза Краснодара, Кубанского государственного технологического университета, возбудили в феврале 2018 года. 53-летнюю Бархатову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что Бархатова в 2014 году, еще будучи проректором вуза, вступила в сговор с Магомедом Алиевым — исполнительным директором Межрегиональной молодежной общественной организации «Содружество» в Москве. Сообщники похитили деньги, которые Минобрнауки выделило вузу в качестве субсидии для проведения мероприятия «Горная школа молодых блогеров и журналистов содружества», разработанного Алиевым. Ущерб превысил 2 млн рублей. Бархатова возглавила КубГТУ 16 февраля 2017 года. С 2012 года она занимала должность проректора по международной деятельности и молодежной политике, до этого, с 2007-го — проректора по международной деятельности и связи с общественностью. Бархатова — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой технологии продуктов питания животного происхождения. Имеет звание почетного работника высшего профессионального образования РФ. Уголовное дело против возглавлявшей на тот момент Кубанский государственный технологический университет Бархатовой возбудили в феврале. Сейчас материалы направили в суд, экс-ректор находится под домашним арестом до февраля 2019 года. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Массовое убийство в колледже в Керчи 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в здании сработало взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва. Окончательное число погибших достигло 21 человека. Пострадали 73 человека. В тот же день уголовное дело переквалифицировали с теракта на убийство двух или более лиц. Следствие пришло к выводу, что 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Тело Рослякова с огнестрельными ранениями нашли в одном из помещений колледжа. В начале сентября, по данным источника в правоохранительных органах, юноша получил разрешение на ношение оружия — ружья 12-го калибра, а за несколько дней до теракта приобрел к нему 150 патронов. Ученики колледжа рассказали, что Росляков проводит опыты со взрывчатыми веществами и накануне взрыва оставил в столовой свой рюкзак. Похороны погибших состоялись 19 октября. В Краснодарском крае в этот день объявили траур — среди погибших были жители Кубани. В Крыму траур продлился три дня.

Трагедия вызвала бурную реакцию общественности. Президент России Владимир Путин назвал массовое убийство в Керчи результатом глобализации. Он сказал, что стрельба — явление, которое возникло в США. По словам Путина, молодые люди с неустойчивой психикой создают для себя лжегероев, и это значит, что в мире не создают нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда связал стрельбу в колледже с негативным влиянием интернета. Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что трагедия подтверждает тезис о том, что психологи должны работать во всех школах. Позже представитель ФСБ сообщил, что после стрельбы в колледже был зафиксирован всплеск активности нападений на образовательные учреждения. Колледж снова заработал 23 октября. Студенты занимаются в другом корпусе, с ними проводили психологические беседы. Министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Конов рассказал, что в пострадавшем от взрыва здании планируют провести капитальный ремонт. В середине декабря в больницах оставались 15 пострадавших от стрельбы в колледже.

Скандал с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина Футболисты ФК «Краснодар» и «Зенит» Павел Мамаев и Александр Кокорин с 11 октября находятся в московском СИЗО «Бутырка». Также по их делу проходит младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. 7 октября в Санкт-Петербурге состоялся матч между «Зенитом» и «Краснодаром». Вечером того же дня зенитовец Кокорин и, соответственно, играющий за «быков» Мамаев отмечали десятилетие дружбы. Продолжить празднование они решили на следующий день в Москве. 8 октября Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл в компании спортсмена Александра Протасовицкого избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Футболисты с компанией пришли завтракать в один из московских ресторанов рядом с гостиницей «Пекин» и заказали себе только кофе. Компания шумно вела себя, и сотрудники заведения решили, что посетители пьяны или находятся под действием наркотиков. Сначала футболистам сделал замечание персонал, потом — один из клиентов. В ответ Кокорин и Мамаев стали избивать мужчину и бросать в него стулья. После появилась информация, что спортсмены причастны к еще одной драке — на этот раз с участием Соловчука. На углу улиц Большой Садовой и 2-й Брестской утром 33-летний водитель ждал журналиста Первого канала Ольгу Ушакову. Неподалеку на дороге хулиганила компания из пяти человек, и мужчина сделал им замечание. После этого молодые люди вытащили водителя из машины и стали бить, а затем скрылись. Соловчука госпитализировали, было возбуждено уголовное дело за побои.

18 октября Мамаеву, Кокорину и их соучастникам предъявили обвинение в побоях и хулиганстве. На суде футболисты публично извинились перед пострадавшим. Они утверждали, что в обоих случаях — в драке в кафе и около гостиницы «Пекин» — их оскорбляли первыми. После того как установили причастность футболистов к обеим потасовкам, «Краснодар» и «Зенит» опубликовали официальные комментарии по поводу произошедшего. Краснодарский клуб заявил, что примет санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. Руководство «Зенита» сказало, что сейчас не считает необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавило, что оно последует. Российская премьер-лига жестко высказалась по поводу инцидента. «РПЛ выражает возмущение и решительно осуждает их хулиганское поведение. Этот поступок бросает тень не только на славные имена ФК "Зенит" и ФК "Краснодар", но и на весь российский футбол. Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — говорится в тексте сообщения.

«Я 15 лет отдал спорту и не являюсь хулиганом»: Как проходил суд над Мамаевым и Кокориным

5 декабря фигурантам продлили арест до 8 февраля. 21 декабря всем обвиняемым изменили одну статью в обвинении, вместо побоев — причинение легкого вреда здоровью. Новый год они встретили в СИЗО.

Дело сочинского застройщика Анзора Пруидзе В Сочи в середине января арестовали руководителя строительных компаний «Рахас-Инвест» и «ЮгСпецСтрой» Анзора Пруидзе. Он до сих пор находится под стражей. Пруидзе предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Центральном районном суде Сочи отказались раскрыть суть претензий, которые предъявили Пруидзе. По данным «РБК Краснодар», на застройщика завели дело после жалоб обманутых дольщиков. Пруидзе строил ЖК «Москва» в Сочи — комплекс возводят с 2012 года, квартир там ждут больше 600 человек, а также ЖК «Горка», дольщикам которого являются 250 человек. В ноябре 2017 года о ситуации с ЖК «Москва» речь шла на совещании с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Тогда заявили, что вопросы по достройке ЖК «Москва» и «Ямайка» обсуждаются с потенциальными инвесторами. В октябре 2018 года первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко сообщил, что комплекс планируют исключить из списка проблемных объектов. По его данным, в свои квартиры должны въехать 500 семей. Чтобы достроить дом и ввести его в эксплуатацию, дольщики создали ТСЖ «ЖК "Москва"». С этим юридическим лицом ресурсоснабжающие организации смогут заключать договоры. МУП «Водоканал» согласился подключить дом к сети с беспроцентной двухгодичной рассрочкой. Алексеенко добавил, что еще остаются вопросы, связанные с выполнением и устранением замечаний от надзорных служб.

Расследование о мошенничестве бывшего владельца ФК «Кубань» Бывшего владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана арестовали в Москве 8 февраля. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что с 2009 по 2013 год Мкртчан, занимавший руководящую должность в «Индустриальном союзе Донбасса», второй по величине металлургической корпорации Украины, организовал получение у «Внешэкономбанка» кредита через офшорные компании. Сумма превысила 1 млрд рублей. Вину Мкртчан не признал. Бывший деловой партнер Мкртчана, депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута рассказал, что средства «Внешэкономбанка» использовались для развития «Индустриального союза Донбасса» и других предприятий, которыми Мкртчан владел в России. Тарута добавил, что Мкртчан является не только акционером, но и гендиректором ИСД, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность. Московский городской суд 25 декабря оставил бизнесмена под стражей до 5 февраля. Как и Мамаев с Кокориным, Мкртчан встретил Новый год в СИЗО.

Расследование стрельбы с тремя погибшими в кафе «Огонек» в станице Ладожской Уголовное дело о стрельбе в Усть-Лабинском районе направили в Краснодарский краевой суд 24 июля. В деле двое подозреваемых — 35-летний житель Усть-Лабинска и его 33-летний пособник. Они до сих пор находятся под стражей. Перестрелка произошла вечером 31 декабря 2017 года в кафе «Огонек». Следствие полагает, что двое пьяных мужчин подрались с другими посетителями заведения. Дебоширы ушли, но через время вернулись. Один из них выстрелил из автомата в диджея и посетителя кафе. После этого вооруженный мужчина вышел на улицу и застрелил 18-летнего юношу, который сидел в машине. Потом стрелявший спрятал оружие в лесу. Следствие решило, что причиной стрельбы стал бытовой конфликт, хотя в соцсетях высказывали другие версии. Стало известно, что один из подозреваемых — представитель казачества, бывший атаман хуторского общества. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда заявил, что, хотя мужчина 13 ноября 2017 года добровольно покинул ряды ККВ, казаки все равно помогут его семье.

Аресты в мэриях Краснодара и Сочи В 2018 году в администрациях Сочи и Краснодара произошла серия арестов. 19 апреля взяли под стражу главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка. По данным ФСБ, с 2014 по 2015 год чиновник выдал шесть разрешений на строительство на участках, находившихся в границах археологических памятников федерального значения. Ущерб достиг 8 млн рублей. Следственный комитет сообщил, что Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013–2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов. Это нарушило права и законные интересы дольщиков. Против Мазурка возбудили уголовные дела по ст. 285, 286 УК РФ (Злоупотребление и превышение должностных полномочий). На время следственных действий главного архитектора отстранили от обязанностей. Еще за год до этого Мазурок работал без права подписи и согласования, в том числе разрешений на строительство, — его роль сводилась к согласованию художественных моментов. В конце апреля мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил журналистам, что на должность главного архитектора города провели уже пять конкурсов, но никого не нашли — люди сами отказываются. В июне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что недоволен работой департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, и рекомендовал пересмотреть его кадровый состав. В сентябре горожанам представили нового главного архитектора Краснодара — 28-летнюю Наталью Машталир. 18 апреля в Сочи арестовали первого заместителя мэра Мугдина Чермита. Накануне в его кабинете прошли обыски. Его подозревают в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ) в ситуации с самовольно построенным жилым домом — следствие считает, что Чермит незаконно выдал документы на объект.

Кто такой Мугдин Чермит: Биография арестованного вице-мэра Сочи

Позже в числе задержанных оказались вице-мэр Иван Бомбергер, который также возглавляет департамент строительства мэрии Сочи. Следователи полагают, что он превысил полномочия, разрешив строительство 18-этажного дома компании «Ливадия» в границах охранной зоны линии электропередачи. Это создало угрозу возникновения ЧС техногенного характера и прекращения подачи электричества. Под следствие из-за этого комплекса попали глава департамента архитектуры Владимир Малов и директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский. 19 апреля задержали еще одного вице-мэра — Юрия Паламарчука. В тот же день он покинул пост по собственному желанию. 18 декабря бывшему чиновнику уже вынесли приговор — Центральный районный суд Сочи признал его виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и назначил год в колонии-поселении. Паламарчук признал вину. В суде установили, что в 2016 году вице-мэр, который был председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города (САХ)», незаконно передал полномочия единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ». При этом он знал о кредитных задолженностях и убытках организации. Разница между тарифом ООО «ТСМ» и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов превышала 115 млн рублей. Таким образом, акционерному обществу причинили ущерб на эту сумму. Также уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) расследуют в отношении вице-мэра Сочи Сергея Юрина, замдиректора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова, который до августа был вице-мэром Сочи, замдиректора департамента экономики и стратегического развития администрации курорта Александра Иванова, бывшего замначальника правового управления мэрии, а ныне гендиректора ООО «Легис Империум» Андрея Левентюка, адвокатов Александра Литвинова и Николая Гребенюка, а также предполагаемого взяткодателя — учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова. Подробности расследования можно прочитать здесь. В декабре Юрину продлили арест до 15 марта. После серии задержаний и арестов источник в администрации Краснодарского края сообщил Юга.ру, что это связано с ситуацией с обманутыми дольщиками и самостроями. Источник утверждал, что это «не последние меры». О задержаниях своих сотрудников говорил и мэр Сочи Анатолий Пахомов — его мнение можно прочитать здесь.

Дела сочинского адвоката Беньяша В Краснодаре 9 сентября, в день проведения митинга против пенсионной реформы, сотрудники полиции в штатском задержали сочинского адвоката Михаила Беньяша. После задержания адвокат, известный защитой задержанных на митингах оппозиции, заявил о том, что его избили. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции. Представители МВД заявили, что он избил себя сам. 24 сентября, когда адвокат должен был выйти из спецприемника в Усть-Лабинске, его снова задержали. Стало известно, что против него расследуется два уголовных дела. Первое дело, по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию), завели из-за того, что в мае на судебном заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи» и продолжал нарушать порядок за пределами судебного зала. Второе дело, по ст. 318 УК РФ (Применение насилия к полицейскому), завели потому, что адвокат якобы укусил за руку одного сотрудника МВД и ударил локтем по лицу другого во время сентябрьского задержания. Беньяша арестовали и отправили в СИЗО на два месяца. За Беньяша вступились сотни адвокатов по всей стране, его приехала защищать целая делегация. Суд 23 октября выпустил адвоката из-под ареста под залог в 600 тыс. рублей, который внесла Адвокатская палата Краснодарского края. 14 декабря Краснодарский краевой суд отменил постановление об аресте Беньяша, по которому он провел в спецприемнике 14 суток. Дело о воспрепятствовании правосудию закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Приговоры года Пожизненный срок за жестокое убийство пенсионерки и троих детей в Краснодаре В сентябре Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению 29‑летнего Дениса Данилова. Его признали виновным в жестоком убийстве 65-летней соседки и трех ее маленьких внуков (п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном проникновении в их дом (ч. 2 ст. 139 УК РФ). Мать молодого человека, Елену Данилову, осудили за подстрекательство и пособничество в совершении преступления (ч. 4, 5 ст. 33 «а, в, д» и ч. 2 ст. 105 УК РФ), нарушение неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Ее приговорили к 15 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей. Мать и сын не признали вину.

Массовое убийство произошло еще в июле 2016 года на 1-м проезде Шевченко в Краснодаре. Даниловы жили по соседству с убитой женщиной, и у них были конфликтные отношения и земельные споры, доходившие до судебных разбирательств. Елена Данилова несколько лет вела скрытую видеосъемку соседей и настраивала сына против них. Когда Данилов, вооружившись кинжалом и топором, пошел убивать соседей, его мать, «оказывая пособничество, проявляя исключительное бессердечие и безжалостность, включила радио на установленном у них во дворе музыкальном центре с колонками, а затем помогала скрывать следы преступления». Когда стало известно, что Данилова причастна к преступлению, она даже попыталась подкупить следователя за 50 тыс. рублей. После убийства Данилов собрал записывающие устройства в доме соседей, отдал все матери и пытался скрыться. Его задержали спустя два дня в Северском районе. На допросе он рассказал, что соседи «троллили его семью», а когда он пошел на преступление, он не знал, кто находился в доме.

Почти восемь лет заключения за гибель 21 человека в автобусе, который упал в Керченский пролив Краснодарский краевой суд в сентябре вынес окончательный приговор предпринимателю Юрию Вечерадзе. Его обвинили в гибели 21 рабочего (ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)). В конце августа 2017 года в Керченский пролив рухнул автобус, где находились 30 рабочих — как местных, так и жителей других регионов. Причинами аварии назвали отказ тормозов и нарушение правил дорожного движения. По делу проходили двое подозреваемых — водитель автобуса Карапет Микаелян, который допустил падение в воду, и владелец автобуса Юрий Вечерадзе. Суд признал водителя виновным и отправил его в колонию на 4,5 года. Расследование против предпринимателя завершилось в мае. Следователи полагают, что он умышленно нарушил федеральные законы и нормативно-правовые акты, когда выпустил в рейс автобус с водителем без опыта управления. Вечерадзе не осмотрел автобус, не проверил знания водителя и не провел надлежащий предрейсовый инструктаж о маршруте, условиях и режимах следования. В июле 2018 года суд признал бизнесмена виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы, но защита Вечерадзе оспорила решение суда. Краснодарский краевой суд 13 сентября рассмотрел апелляцию и сократил пребывание осужденного под стражей на два месяца.