Дело против адвоката Беньяша закрыли. И предъявили ему обвинение по другому делу
Следователь закрыл уголовное дело в отношении сочинского адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в препятствовании правосудию
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Об этом 12 декабря в фейсбуке сообщил адвокат Алексей Аванесян.
«Уголовное дело в отношении адвоката Михаил Беньяша по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) прекращено следователем СК в связи с отсутствием состава преступления», — написал Аванесян.
Он добавил, что Беньяшу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении сотрудников полиции, не опасного для их здоровья).
Как сообщали Юга.ру, сотрудники полиции в штатском задержали Михаила Беньяша в Краснодаре 9 сентября, в день проведения митинга против пенсионной реформы. После задержания адвокат заявил о том, что его избили. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции.
В день, когда Беньяш должен был выйти из спецприемника, стало известно о его повторном задержании.
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В отношении юриста расследовали два уголовных дела. Первое дело по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи» и продолжал нарушать порядок в холле.
Второе дело завели по ст. 318 УК РФ (Применение насилия к полицейскому). Правоохранители заявили, что Беньяш якобы укусил за руку одного полицейского и ударил локтем по лицу другого. При этом Федеральная палата адвокатов обнаружила расхождения в рапортах полицейских.
Краснодарский краевой суд 23 октября отпустил Михаила Беньяша из‑под стражи под залог в 600 тыс. рублей, который внесла Адвокатская палата Краснодарского края.
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