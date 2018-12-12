Дело против адвоката Беньяша закрыли. И предъявили ему обвинение по другому делу

Следователь закрыл уголовное дело в отношении сочинского адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в препятствовании правосудию

Он добавил, что Беньяшу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении сотрудников полиции, не опасного для их здоровья).

«Уголовное дело в отношении адвоката Михаил Беньяша по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) прекращено следователем СК в связи с отсутствием состава преступления», — написал Аванесян.

Как сообщали Юга.ру, сотрудники полиции в штатском задержали Михаила Беньяша в Краснодаре 9 сентября, в день проведения митинга против пенсионной реформы. После задержания адвокат заявил о том, что его избили. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции.

В день, когда Беньяш должен был выйти из спецприемника, стало известно о его повторном задержании.